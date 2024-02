Il Manchester United lo vende, il Milan ci pensa: occasione low cost

Il club rossonero potrebbe puntare su uno degli esuberi dei Red Devils nella prossima estate: un’operazione low cost.

A gennaio si è parlato della possibilità che il Milan prendesse due difensori centrali, ma poi è arrivato solamente Matteo Gabbia di rientro dal prestito al Villarreal. Il secondo, richiesto dallo stesso Stefano Pioli, non è arrivato. Sarà interessante capire quali mosse verranno fatte nel reparto per la prossima stagione.

Simon Kjaer è in scadenza di contratto e probabilmente lascerà Milanello. Il 26 marzo compirà 35 anni e non ha più la tenuta fisica delle stagioni migliori. In questi mesi non si è mai parlato di rinnovo, la sensazione è che ci sarà l’addio. Giusto così. Da vedere cosa succederà se dovessero arrivare offerte importanti per difensori come Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Pierre Kalulu.

Milan, un altro difensore dalla Premier League?

In attesa del prossimo calciomercato estivo, ci sono già dei nomi che sono stati indicati come obiettivi del Milan. Due sono a parametro zero e dei tentativi per portarne almeno uno in Italia c’erano già stati a gennaio. Ci riferiamo a Lloyd Kelly del Bournemouth e a Tosin Adarabioyo del Fulham, entrambi in scadenza a fine giugno 2024. Sono tuttora nella lista di Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio.

Sempre in Premier League giocano anche altri difensori accostati al Diavolo come Benoit Badiashile e Trevoh Chalobah del Chelsea o Andrew Omobamidele del Nottingham Forest. E secondo quanto rivelato da Fichajes.net, c’è un ulteriore nome che viene preso in considerazione: Victor Lindelof.

Lo svedese classe 1994 è uno di quei giocatori che il Manchester United vuole vendere nella prossima finestra estiva del calciomercato. Ha un contratto che scade a giugno 2025 e pertanto la sua cessione può avvenire per un prezzo non particolarmente alto. Per Erik ten Hag non è un difensore indispensabile, c’è il suo via libera a un eventuale trasferimento.

Lindelof in questa stagione ha totalizzato 22 presenze, 1 gol e 1 assist. In 15 occasioni è partito titolare, ha avuto spazio e non è ritenuto esattamente una riserva ai margini della squadra. Tuttavia, i Red Devils vogliono fare dei cambiamenti importanti al proprio organico e interverranno in ogni reparto.

Lo svedese gioca al Manchester United dal 2017, quando fu prelevato dal Benfica per ben 35 milioni di euro, e non si può dire che abbia disputato stagioni memorabili. La sua esperienza può certamente tornare utile a più squadre. In Premier League e nella Saudi Pro League ce ne sono alcune che stanno pensando a lui. In Spagna danno anche il Milan interessato, vedremo se ci saranno sviluppi concreti.