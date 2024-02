Luka Romero show: bellissima doppietta in Almeria-Atletico Madrid (VIDEO)

Il talento di proprietà del Milan è andato in rete in occasione della sfida contro la squadra avversaria dell’Inter in Champions League.

Oltre ad aver venduto Rade Krunic al Fenerbahce, il club rossonero ha mandato alcuni giovani a giocare in prestito durante il mercato invernale. Uno di questi è Luka Romero, che ha fatto ritorno nella Liga per indossare la maglia dell’Almeria.

La squadra andalusa è ultima in classifica e sembra ormai destinata alla retrocessione, però vuole cercare di onorare il campionato almeno fino a quando la matematica non la condannerà. Non ha vinto nessuna partita e ha così superato il precedente record di Sporting Gijon e Levante, arrivando a 28 match consecutivi senza successi nella Liga. Il 20 maggio 2023 contro il Maiorca l’ultima volta in cui è riuscita a imporsi, risultato finale 3-0

Luka Romero protagonista in Almeria-Atletico Madrid

Romero aveva giocato due spezzoni in occasione delle prime due partite (Alaves e Valencia, doppia sconfitta) in cui è stato convocato, poi è rimasto in panchina contro Athletic Bilbao e Granada (doppio pareggio). Gaizka Garitano lo ha lanciato titolare per la prima volta in Almeria-Atletico Madrid.

Schierato esterno destro nel 4-2-3-1 biancorosso, il 19enne argentino ha segnato il gol dell’1-1 al 27′ del primo tempo. Dopo il vantaggio dei Colchoneros al 2′ Angel Correa, ci ha pensato lui a rimettere il risultato in parità con una bella conclusione di sinistro da fuori area. Nel secondo tempo i ragazzi di Diego Simeone sono ripassati avanti con Rodrigo de Paul e ancora una volta è stato l’ex Lazio a pareggiare i conti con un’altra prodezza, stavolta dall’interno dell’area: pallone sotto la traversa e 2-2 al 64′. Cinque minuti dopo è stato sostituto con Sergio Arribas. Il risultato poi non è cambiato.

Una soddisfazione aver segnato contro una squadra come l’Atletico Madrid, avversaria dell’Inter in Champions League, e a un portiere del valore di Jan Oblak. Certamente dei gol che daranno fiducia a Romero, desideroso di fare bene in Spagna per cercare di guadagnare maggiore considerazione in vista della prossima stagione. Il suo sogno è avere una chance concreta nel Milan, ma la cosa che gli interessa maggiormente è poter giocare ed essere protagonista. Almeria, nonostante le difficoltà della squadra, può essere un buon trampolino di lancio per il futuro.