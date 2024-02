Milan, affare da 30 milioni: “Come Tonali, attenzione a questo nome”

Per la mediana rossonera rispunta una vecchia conoscenza del campionato italiano: Pellegatti lo inserisce tra gli obiettivi.

Il prossimo calciomercato del Milan sarà inevitabilmente condizionato dalla scelta fatta sull’allenatore. Se rimarrà Stefano Pioli verranno fatti determinati acquisti, altrimenti ne arriveranno altri. La cosa certa è che in ogni reparto si dovrà intervenire.

Ad esempio, il centrocampo non ha pienamente convinto in questa stagione. Non sono in pochi a ritenere che sarebbe servito un giocatore più difensivo e in grado di dare maggiore equilibrio. Troppe volte la squadra subisce anche perché in mediana non si fa abbastanza filtro e ciò espone troppo la difesa agli attacchi avversari. La stagione era partita con Rade Krunic come “equilibratore”, poi tra problemi fisici e altre situazioni il bosniaco è finito a fare da riserva ed è stato ceduto a gennaio. Non è stato sostituito e questo ha sorpreso non poco.

Il Milan riporta in Italia un centrocampista?

Sarà interessante capire quali scelte verranno fatte dal Milan per migliorare il reparto nella prossima stagione. Non mancano i nomi accostati al club in queste settimane, però la decisione su chi dovrà guidare la squadra è determinante per comprendere le caratteristiche di chi potrebbe arrivare a Milanello.

Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube ha fatto un nome che già in passato è stato associato al Diavolo: “Attenzione a Hjulmand, giocatore dello Sporting Lisbona e che sarebbe adatto. È un centrocampista alla Tonali, di movimento e di qualità. Costo attorno ai 20 milioni“.

Morten Hjulmand ha già giocato in Italia con la maglia del Lecce tra il 2021 e il 2022. Aveva ben impressionato nella scorsa stagione in Serie A ed era finito nella lista di diverse importanti squadre italiane. Tuttavia, nessuna ha deciso di investire su di lui ed stato lo Sporting CP ad assicurarselo per 18 milioni di euro più altri 3 di bonus.

Con la maglia biancoverde 1 gol e 3 assist in 33 presenze, 29 delle quali da titolare. La squadra di Ruben Amorim, prima nella Liga Portugal assieme al Benfica, gioca con il modulo 3-4-3 e lui è uno degli interni di centrocampo. In una eventuale trattativa è probabile che lo Sporting chieda più dei 20 milioni menzionati da Pellegatti, visto che il 24enne danese è un titolarissimo e interessa anche al Manchester United.

Secondo il portale specializzato Transfermarkt il valore del cartellino è oggi di 26 milioni, però immaginiamo che il club portoghese non ascolterà nessuna offerta inferiore ai 30-35 milioni. Vedremo se il Milan deciderà di fare un tentativo. Hjulmand è un centrocampista di qualità e al tempo stesso molto bravo in interdizione, è abbastanza completo. Magari non ha numeri rilevanti per quanto concerne la finalizzazione, però ha pregi che ogni allenatore vorrebbe nella propria squadra. A Pioli farebbe comodissimo.