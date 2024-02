Milan-Atalanta, cambia il centrocampo: Pioli sorprende ancora

Come cambia la formazione del Milan in vista del posticipo di questa sera, contro l’Atalanta di Gasperini per la zona Champions.

Archiviato il passaggio del turno in Europa League, il Milan si rifionda in campionato, con l’obiettivo di superare la Juventus al secondo posto in classifica. La squadra di Stefano Pioli dovrà resistere all’assalto dell’Atalanta, nel posticipo domenicale della 26.a giornata di Serie A.

I nerazzurri di Gasperini sono in trend assolutamente positivo, visto che vengono da 6 vittorie nelle ultime sette giornate di campionato. Una sfida molto delicata dunque quella di San Siro, dove servirà il miglior Milan possibile, senza le amnesie difensive viste anche giovedì a Rennes.

Nelle ultime ore mister Pioli ha risolto ogni dubbio riguardo la formazione titolare. Cambierà qualcosa rispetto all’ultimo undici schierato in coppa, ma in particolare spunta un cambiamento a centrocampo imprevisto, annunciato sui social dal giornalista Luca Bianchin, sempre molto attento sulle cronache rossonere.

Come cambia la formazione del Milan

La grossa novità è la presenza nuovamente dal 1′ minuto di Yacine Adli. Il centrocampista francese, che sta alternando prove molto positive ad altre ancora un tantino titubanti (come a Monza), tornerà titolare in mezzo al campo. Secondo le ultime indiscrezioni del giornalista della Gazzetta dello Sport, Adli giocherà in tandem con Ismael Bennacer in mediana.

A lasciargli posto sarà Tijjani Reijnders, che dopo aver saltato la partita contro il Napoli per squalifica ed essere partito dalla panchina a Monza, verrà lasciato inizialmente a riposo anche questa sera. Momento di respiro per il calciatore olandese, che prima di questo periodo affannoso era stato il centrocampista più presente della rosa, sempre titolare in Serie A.

Per il resto cambiamenti di formazione confermati: in difesa torna Malick Thiaw dal 1′ al fianco di Gabbia, con giornata di riposo meritato per il 34enne Kjaer. Torna titolare anche Loftus-Cheek, che riprenderà il suo posto da trequartista incursore, mentre in attacco le scelte sono fatte: tridente Pulisic-Giroud-Leao, con Jovic che resterà fermo in tribuna dopo la doppia giornata di squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo.

Sono tornati a disposizione anche Davide Calabria e il lungodegente Pierre Kalulu, entrambi convocabili per questa sera. Ma partiranno al massimo dalla panchina, visti gli infortuni delicati ed il periodo di stop.

La formazione del Milan anti-Atalanta: (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.