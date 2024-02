Milan-Atalanta, formazioni ufficiali: le scelte di Pioli a centrocampo

Serie A, Milan-Atalanta: le formazioni ufficiali scelte da Pioli e Gasperini per la sfida a San Siro.

La squadra rossonera ha perso le ultime due partite contro Monza e Rennes, soprattutto quella contro i brianzoli ha fatto male perché del tutto inaspettata e che ha impedito di superare la Juventus in classifica. Stasera c’è voglia di tornare a vincere, ma di fronte c’è un’avversaria forte e in ottima forma: l’Atalanta.

Per il Milan i 3 punti sarebbero fondamentali, sia per riportarsi a -2 dalla Juve sia per allungare a +7 sul Bologna e a +10 sulla Dea stessa. Una sconfitta significherebbe riaprire i giochi per la qualificazione in Champions League del gruppo di Stefano Pioli, che poi nella prossima giornata affronterà la Lazio allo stadio Olimpico e può rischiare di andare incontro a un nuovo stop.

Serie A, le scelte di Pioli e Gasperini

Il Diavolo per questa partita non potrà contare su Luka Jovic (squalificato per due giornate), Fikayo Tomori (sarà convocato contro la Lazio) e Tommaso Pobega (infortunio). Si rivedono Davide Calabria e Pierre Kalulu. Nel Milan tre diffidati: Alessandro Florenzi, Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Pioli e Gasperini per Milan-Atalanta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Adli, Pulisic, Loftus, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Calabria, Jiménez, Kalulu, Kjær, Terracciano; Musah, Reijnders; Chukwueze, Okafor. All.: Pioli.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. A disp.: Musso, Rossi; Bakker, Hateboer, Hien, Palomino, Tolói; Adopo, Pašalić, Zappacosta; Lookman, Scamacca, Touré. All.: Gasperini.

Arbitro: Orsato di Schio.