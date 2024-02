Milan-Atalanta, pareggio e un punto a testa: la classifica aggiornata

Solo un pareggio a San Siro tra Milan e Atalanta. Dunque un punto a testa per le due big italiane. Vediamo come cambia la classifica di Serie A.

Pareggio deludente per il Milan stasera a San Siro. Solo 1-1 contro l’Atalanta. ‘Solo’ perché il Diavolo ha stradominato contro i bergamaschi in casa, ma non è riuscito a concretizzare le tante e grandi occasioni create. Dunque, un solo punto per la squadra di Stefano Pioli, e due punti persi certamente. Il risultato permette al Milan di mantenere sette punti di distanza proprio dall’Atalanta, che è rimasta al quinto posto.

Adesso, sono però cinque i punti separano il Milan terzo dal Bologna quarto (vincente contro l’Hellas Verona). Rispetto a chi sta sopra, invece, i rossoneri si trovano adesso a quattro lunghezze di distanza dalla Juventus, e ben tredici dall‘Inter. Sia i bianconeri che i nerazzurri hanno vinto in questa 26esima giornata di Serie A. Vediamo dunque come è cambiata la classifica del campionato italiano dopo la gara di stasera tra Milan e Atalanta. Eccola di seguito: