Milan-Atalanta, probabili formazioni: Pioli fa dei cambi rispetto a Rennes

Serie A, probabili formazioni Milan-Atalanta: vediamo quali dovrebbero essere le scelte di Pioli e Gasperini per il match di oggi.

La squadra rossonera deve tornare a vincere per non vedere minacciato il suo terzo posto nella classifica del campionato. Il Bologna si è portato a -4 e anche l’Atalanta si avvicinerebbe alla stessa distanza vincendo a Milano stasera.

La sconfitta contro il Monza è stata bruciante, del tutto inaspettata dopo la buona serie di risultati dei ragazzi di Stefano Pioli. Dopo aver incassato anche il KO indolore ma comunque non piacevole a Rennes, il Milan è chiamato a riconquistare i 3 punti. Nella prossima giornata ci sarà anche un’altra avversaria tosta da affrontare, la Lazio, sarebbe importante arrivare a Roma dopo aver ottenuto un risultato positivo.

Serie A, le scelte di Pioli e Gasperini

Il Diavolo ritrova Davide Calabria e Pierre Kalulu per questa partita, ma solamente il primo ha chance di partire titolare (è in ballottaggio con Alessandro Florenzi). Il francese, out per mesi, sarà in panchina e attenderà l’eventuale chance di giocare qualche minuto per riprendere ritmo e condizione. Il capitano rossonero dovrebbe andare a completare la difesa con Malick Thiaw, Matteo Gabbia e Theo Hernandez. Simon Kjaer a riposo dopo aver giocato dall’inizio a Rennes.

A centrocampo accanto a Ismael Bennacer è avvantaggiato Yacine Adli rispetto all’olandese Reijnders, che potrebbe partire ancora dalla panchina, come a Monza. Sulla trequarti agirà Ruben Loftus-Cheek, che in Francia è subentrato nel secondo tempo e quindi è meno “affaticato” di altri compagni. Il suo ruolo sarà fondamentale, perché dovrà aiutare la mediana e ed essere un riferimento anche in fase offensiva.

Sulle fasce ci saranno Christian Pulisic a destra e Rafael Leao a sinistra. Il portoghese ha segnato a Rennes, ma in Serie A il gol gli manca da settembre ed è ancora fermo a quota 3. Sarebbe importante sbloccarsi in un match così importante come quello che attende i rossoneri stasera. Davanti ci sarà Olivier Giroud, che giovedì è rimasto a guardare e che sarà in forma per affrontare la difesa di Gasperini.

L’Atalanta giocherà con il consueto modulo 3-4-1-2. Davanti a Marco Carnesecchi agirà il terzetto difensivo Scalvini-Djimsiti-Kolasinac. A centrocampo ci saranno Emil Holm a destra e Matteo Ruggeri a sinistra, mentre come interni vedremo Marten de Roon ed Ederson. Sulla trequarti il temibilissimo Teun Koopmeiners, mentre la coppia d’attacco sarà composta da Aleksey Miranchuk (in ballottaggio con Gianluca Scamacca) e Charles De Ketelaere. Quest’ultimo è di proprietà del Milan e sta vivendo un periodo molto positivo, avrà senza dubbio i riflettori addosso a San Siro.

MILAN-ATALANTA, PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (Calabria), Thiaw, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk (Scamacca), De Ketelaere.