Milan-Atalanta, Sky o Dazn: streaming e diretta tv del match di Serie A

Milan-Atalanta è il big match della 26.a giornata di Serie A. Le indicazioni su dove vederlo. Calcio d’inizio alle 20.45 a San Siro

Terzo confronto stagionale tra Milan e Atalanta, opposte a San Siro nel match che conclude il programma domenicale della 26.a giornata di campionato.

Precedenti, finora, sfavorevoli ai rossoneri, sconfitti sia all’andata per 2-3 con il gol di tacco di Muriel decisivo nel finale che nel quarto di finale di Coppa Italia, disputato lo scorso gennaio e vinto dagli uomini di Gasperini in rimonta (1-2). Un ko quest’ultimo che ha lasciato strascichi pesanti in casa rossonera, considerato come la Coppa Italia potesse rappresentare un obiettivo stagionale dopo l’allungo dell’Inter in campionato.

Due importanti recuperi per il Milan con Calabria e Kalulu, convocati dopo i rispettivi infortuni. Il difensore francese torna a disposizione a quattro mesi dall’infortunio subito contro il Napoli lo scorso 28 ottobre. Pioli si affida alla stessa difesa schierata a Rennes (con Gabbia e Kjaer centrali). In mediana ballottaggio tra Bennacer, Adli e Reijnders per due posti. Loftus Cheek torna titolare a supporto del tridente Leao-Pulisic-Giroud. Jovic indisponibile per la squalifica di due giornate.

Milan-Atalanta, dove vedere il match

Milan-Atalanta è un’esclusiva di Dazn. Il match di stasera alle 20.45 sarà trasmesso in streaming sull’applicazione dell’emittente disponibile per smart tv, smartphone, tablet, decoder Sky Q e Tim Vision, Apple Tv e Amazon Fire Stick.

Per chi ha attivato la relativa opzione, Milan-Atalanta sarà visibile in diretta anche su Zona Dazn, canale disponibile alla posizione 214 dei decoder Sky e Tivusat. In telecronaca Ricky Buscaglia e Marco Parolo con Federica Zille inviata a bordo campo. Al termine della partita, highlights subito disponibili su Sky Calcio Club e, in chiaro, alla Domenica Sportiva e su Pressing.

Il Milan tornerà in campo, in Serie A, venerdì 1 marzo contro la Lazio in trasferta, anticipo stabilito per l’impegno di Champions che attende i biancocelesti martedì 5 marzo contro il Bayern Monaco. La sfida dell’Olimpico sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e Zona Dazn.

Giovedì 7 marzo, andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga a San Siro alle 21. Oltreché su Sky e Dazn, questa partita potrebbe andare in onda anche in chiaro su Tv8. Domenica 10 marzo, insolita partita alle 15 per il Milan che ospita l’Empoli sempre in diretta su Dazn e Zona Dazn.