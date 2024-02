Milan, rivoluzione in attacco: “Doppio colpo, Zirkzee e…”

Pellegatti fa due nomi per l’attacco rossonero: oltre al solito Zirkzee, potrebbe arrivare anche un altro centravanti a Milanello.

Non è un segreto che il Milan voglia acquistare un nuovo bomber per la prossima stagione. Questa è una delle cose certe in vista del calciomercato estivo 2024.

Sicuramente bisogna capire cosa succederà con Olivier Giroud e Luka Jovic, entrambi in scadenza di contratto a fine giugno. Il 37enne francese sembra attirato dalla possibilità di trasferirsi negli Stati Uniti per provare un’esperienza in MLS, lo stesso campionato in cui militano tanti ex nomi nomi al calcio europeo. Uno su tutti Lionel Messi, stella dell’Inter Miami affiancata da altri ex Barcellona come Luis Suarez, Sergi Busquets e Jordi Alba.

Per quanto concerne il serbo, da dicembre ha iniziato a segnare un buon numero di gol (sono 8 in totale ad oggi) e non è escluso che riesca a guadagnarsi il rinnovo. Il club ha un’opzione a proprio favore per prolungare il contratto.

Milan, non solo Zirkzee nel reparto offensivo

Uno dei nomi che vengono più frequentemente accostati al Milan è Joshua Zirkzee, gioiello del Bologna che sta brillando in questa stagione. 10 gol e 6 assist nelle 28 presenze collezionate finora tra Serie A e Coppa Italia. Il Bayern Monaco può riprenderselo esercitando una clausola di recompra da 40 milioni, altrimenti incasserà il 40% del prezzo di cessione a un’altra squadra. C’è attesa di capire cosa decideranno di fare in Baviera, nel frattempo il club rossonero e altri hanno iniziato a farsi avanti.

Carlo Pellegatti, storico giornalista di fede milanista, ha parlato così sul suo canale YouTube in merito alle mosse che farà la società in attacco: “Il Milan sta pensando molto seriamente, e sarebbe il più bel regalo ai tifosi, a Joshua Zirkzee. Ha la possibilità di investire 40-50 milioni, non cash ma inserendo delle contropartite tecniche interessanti come Saelemaekers, come Colombo e come qualche giovane della Primavera. Il Milan ci punta, cercherà di prenderlo. Sa già cosa mettere sul piatto, poi dipenderà anche dal Bologna“.

Pellegatti aggiunge un altro nome per il reparto offensivo rossonero, che secondo lui subirà una rivoluzione: “In attacco bisogna calcolare anche le scelte di Giroud: vuole andare negli Stati Uniti o vuole rimanere? La rivoluzione sarebbe totale senza Olivier, forse anche con lui… Credo che a Jovic non verrà rinnovato il contratto, vediamo. L’altro grande obiettivo, lo era già l’anno scorso, è Youssef En-Nesyri. Il Milan ci aveva provato senza successo. Il valore è attorno ai 40 milioni, ma il suo contratto scade nel 2025. O il Siviglia accetta eventuali offerte oppure rischia di perderlo gratis nel gennaio prossimo. Il club spagnolo non può permettersi di farlo partire a zero. En-Nesyri piace molto“.