Pioli esulta, doppia notizia positiva: l’annuncio in diretta

Da Sky Sport le ultime notizie in vista della partita in programma a San Siro: Pioli può sorridere, almeno in parte.

Dopo la sconfitta inaspettata contro il Monza e quella indolore contro il Rennes, il Milan vuole tornare a vincere. Domenica sera riceve un’Atalanta in grande condizione fisica e reduce da buoni risultati. Una sfida molto impegnativa.

I rossoneri hanno perso contro la squadra di Gian Piero Gasperini sia nella partita di andata sia in quella di Coppa Italia. In questa stagione è una sorta di “bestia nera” e l’obiettivo non può che essere quello di conquistare i 3 punti. Un successo sarebbe importante per ricacciare il Bologna a 7 punti e mandare la Dea a -10, consolidando così la terza posizione in classifica.

Verso Milan-Atalanta: per Pioli due rientri

Secondo quanto rivelato dal giornalista Manuele Baiocchini a Sky Sport, per Milan-Atalanta mister Stefano Pioli può inserire tra i convocati anche Pierre Kalulu e Davide Calabria. Il francese è rimasto fuori per dei mesi e ovviamente deve ritrovare la migliore condizione fisica, mentre il capitano rossonero si è infortunato più recentemente e in forma molto meno grave, può essere subito schierato. Infatti, viene dato in ballottaggio con Alessandro Florenzi.

Chi non sarà presente neppure in panchina è Fikayo Tomori, che Baiocchini dà ancora un po’ indietro nel recupero della condizione fisica. Prima di Natale (il 22 dicembre nella partita contro la Salernitana) l’ex Chelsea aveva rimediato una lesione miotendinea al bicipite femorale destro. Era stato detto che sarebbe rimasto fuori circa due mesi e come tempistica ci siamo. Il 21 febbraio ha ripreso a allenarsi in gruppo e ci sta che non possa essere ancora convocabile.

Certamente Tomori sarà arruolato per la gara contro la Lazio del 1° marzo allo stadio Olimpico. Un altro rientro molto importante, trattandosi di un titolare. Quando tutti i difensori saranno convocati e al massimo della condizione, sarà interessante vedere quali scelte farà Pioli. Nelle ultime tre partite abbiamo rivisto in campo Malick Thiaw, che non ha brillato e che probabilmente ha bisogno di un po’ di tempo per tornare al 100%.

Comunque, dovrebbe essere proprio il tedesco a partire titolare in Milan-Atalanta. Kjaer ha bisogno di rifiatare. Al fianco di Thiaw ci sarà Matteo Gabbia, certamente uno dei più positivi in questo 2024. Difficile pensare di toglierlo oggi, vedremo più avanti se tornerà ad essere una riserva.