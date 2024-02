Thiago Motta, il Milan ha una rivale: la decisione del tecnico

Thiago Motta è il preferito dalla dirigenza del Milan: il club rossonero ha però una rivale temibile in Italia. La decisione del tecnico

L’Atalanta è un crocevia fondamentale per la corsa alla prossima Champions League. Gli orobici sono in uno stato di forma eccellente ed in campionato distano appena sette lunghezze con una gara in meno. Superare nello scontro diretto gli orobici vuol dire blindare ulteriormente la qualificazione alla prossima edizione della coppa europea più importante per club ma anche rinsaldare ulteriormente la panchina di Stefano Pioli.

Il tecnico parmigiano sembra ai titoli di coda della sua esperienza con il Milan ma il futuro è ancora tutto da scrivere. ha ancora frecce avvelenate al suo arco, chance da potersi giocare provando a modificare le idee della dirigenza.

Il secondo posto in campionato e la vittoria dell’Europa League sarebbero biglietti da visita impossibili da sottovalutare per la dirigenza che, a quel punto, potrebbe indicare la strada della continuità, regalando al tecnico i rinforzi giusti per la prossima stagione.

Il finale di stagione sarà quindi fondamentale per Pioli, fermo restando come la dirigenza rossonera stia già lavorando alla programmazione per il futuro.

Milan, Thiago Motta il preferito: la decisione definitiva

Non è un mistero come in casa Milan, in caso di ribaltone in panchina, il preferito sia Thiago Motta. L’ex centrocampista dell’Italia ha conquistato tutti e sbaragliato ogni tipo di concorrenza. Il gioco espresso dal Bologna è offensivo ed efficace, decisamente moderno.

Il lavoro con i giovani è molto apprezzato da Furlani e Moncada che sul mercato dirigono le loro attenzioni proprio su calciatori da plasmare e dal futuro assicurato. Motta, però, è anche nel mirino della Juventus. Come spiegato da “Cronache di Spogliatoio“, infatti, l’allenatore avrebbe già parlato sia con il Milan che con i bianconeri che potrebbero salutare Max Allegri a fine stagione.

Al momento è totalmente concentrato sul Bologna e sul sogno di una clamorosa qualificazione in Champions League ecco perché Motta ha rinviato ogni tipo di decisione. Aprile sarà il mese cruciale, dove si potranno tirare le somme definitive. Tra poco più di un mese, infatti, con il finale di stagione ormai alle porte, si capirà la situazione di classifica del Milan e le decisioni che eventualmente saranno prese dalla dirigenza per la prossima stagione.