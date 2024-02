Zirkzee o Sesko? No, il Milan punta un altro attaccante

In ascesa le quotazioni di questa altra candidatura per l’attacco del Milan della prossima stagione. Un profilo che già piaceva in passato.

Continuano a circolare le voci di mercato riguardanti il Milan e la scelta per il nuovo centravanti titolare. Effettivamente la priorità della società rossonera per l’estate 2024 sarà quella di reperire un attaccante di grande spessore, che possa rappresentare una scelta azzeccata per presente e futuro.

In attesa di capire quale siano le prospettive per i due attaccanti tuttora in rosa, ovvero Olivier Giroud e Luka Jovic, entrambi in scadenza contrattuale, il Milan continua a sondare varie piste. Anche se le indiscrezioni di mercato parlano principalmente di un duello tra scelte di grande qualità.

Joshua Zirkzee del Bologna e Benjamin Sesko del Lipsia sembrano essere i due nomi papabili per rinforzare l’attacco a disposizione di mister Pioli (o di chi ne prenderà il posto). Ma non sono gli unici. Infatti, secondo Tuttomercatoweb.com, sarebbero in ascesa le quotazioni di un ritorno di fiamma, un numero 9 già sondato in passato dal Milan.

Milan, per l’attaccante servono 25 milioni

Il calciatore su cui il Milan si potrebbe nuovamente fiondare è Jonathan David. Un profilo certamente non nuovo alle cronache rossonere, visto che già la scorsa estate l’attaccante è stato spesso accostato ai rossoneri. Canadese, classe 2000, gioca nel Lille dopo essersi fatto conoscere nel campionato belga.

Le quotazioni di David sarebbero dunque in rialzo, soprattutto per questioni di prezzo. Zirkzee piace molto al Milan, ma il Bologna potrebbe sparare una cifra vicina ai 60-70 milioni per cederlo, senza dimenticare il diritto di prelazione del Bayern Monaco. Serviranno invece minimo 40 milioni per strappare il sì del Lipsia per Sesko.

In estate l’opzione canadese potrebbe invece approssimarsi a ribasso. David ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e difficilmente tratterà con il Lille per il rinnovo. Per questo motivo il Milan potrebbe riuscire a trovare l’accordo per il centravanti intorno ai 25 milioni di euro, cifra conveniente per un talento puro come lui.

Meno fisico e prestante di Giroud, meno rapace d’area di Jovic. Ma le qualità di Jonathan David sono importanti: rapidità, gioco di squadra, senso del gol come dimostra la media di 1 gol ogni 2 partite nel campionato francese. Una pista dunque che piace e che sta riprendendo quota, riguardo un centravanti che è sempre stato particolarmente stimato ed apprezzato dagli scout del Milan e dalla dirigenza stessa.