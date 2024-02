Dal Milan all’Inghilterra: doppia richiesta, ma c’è l’offerta per il rinnovo

Due società inglesi a duello per un attaccante accostato anche al Diavolo: chi quale futuro per lui?

Non ci sono dubbi sul fatto che il Milan comprerà un nuovo centravanti nel prossimo calciomercato estivo. Si tratta solo di vedere quale sarà il grande investimento che verrà fatto, dato che l’intenzione è quella di prendere un goleador che sappia dare garanzie in termini realizzativi.

Ci sono diversi nomi che da mesi vengono accostati al club rossonero e uno dei più frequenti è indubbiamente Joshua Zirkzee, stella del Bologna. 10 gol e 6 assist nelle 28 partite stagionali tra Serie A e Coppa Italia. Non un killer d’area di rigore, più in attaccante di manovra bravissimo a dialogare con i compagni. Potenziale grande, sembra avere tutto per diventare un top player e affermarsi come bomber.

Niente Milan, l’attaccante può finire in Premier League

Il Bologna vuole capitalizzare al massimo dalla cessione di Zirkzee, per il quale il Bayern Monaco possono esercitare una clausola di recompra da 40 milioni di euro. Se non lo dovesse fare, incasserebbe comunque il 40% del prezzo di cessione, che probabilmente sarà di almeno 45-50 milioni.

Il Milan sta monitorando anche altri centravanti. Più volte il giornalista sportivo Carlo Pellegatti ha citato anche Youssef En-Nesyri tra le idee della dirigenza, essendo stato un giocatore oggetto di trattativa nella scorsa finestra estiva del calciomercato. Allora venne presentata un’offerta per un prestito oneroso con diritto di riscatto e il Siviglia era disposto a dare il via libera, però il 26enne marocchino non voleva partire con quella formula.

Al momento, il Milan non si è rifatto avanti in maniera concreta. Ci sono altre società che sembrano essere più interessate a lui. In Spagna il portale Fichajes.net riporta che West Ham e Wolverhampton lo hanno messo nel mirino. Entrambe sono alla ricerca di un rinforzo importante per il reparto offensivo ed En-Nesyri è ritenuto un profilo adatto alle loro esigenze.

La Premier League è una destinazione gradita al calciatore, che vedrebbe di buon occhio il trasferimento nel migliore campionato del mondo. Trasferimento che potrebbe avvenire per una cifra non altissima, dato che il contratto di En-Nesyri va in scadenza a giugno 2025. Il Siviglia ha provato ad avviare una trattativa per il rinnovo e spera di raggiungere un accordo in questi mesi, altrimenti dovrà accettare una delle offerte che arriveranno, perché non può rischiare di perderlo a zero tra un anno.