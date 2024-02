“È innamorato del Milan”: il sogno in panchina diventerà realtà

Rivelazione su quello che potrebbe essere il futuro di uno degli allenatori più bravi e apprezzati del momento, con un legame importante con i rossoneri.

La stagione del Milan è ancora lunga e tortuosa. I rossoneri in campionato sono chiamati a confermare la qualificazione ed il piazzamento in Champions League, mentre vogliono anche proseguire il cammino in Europa League, che vedrà presto la doppia sfida degli ottavi di finale contro lo Slavia Praga.

Quando tutto ciò volgerà al termine, dunque verso primavera inoltrata, il club stabilirà se proseguire con Stefano Pioli al timone, oppure se scegliere di cambiare completamente guida tecnica. Dopo quasi cinque anni di gestione dell’allenatore emiliano, il Milan potrebbe seriamente pensare ad una sostituzione, che già molti tifosi invocano.

Nelle ultime settimane, le voci su un cambio in panchina, hanno alimentato i rumors sul nome del futuro allenatore del Milan. Tanti i profili accostati al club rossonero, da quelli più altisonanti (come Conte o Klopp) ad altri meno blasonati ma maggiormente di prospettiva. Intanto, un’ultima indiscrezione su un importante allenatore internazionale fa sognare molti tifosi.

L’allenatore è seguito in Premier, ma ha un debole per il Milan

L’ultimo nome di cui si parla è quello di Roberto De Zerbi. Un allenatore che dall’Italia è emigrato in Inghilterra per mostrare tutte le qualità e le espressioni del suo calcio, tra l’altro in un campionato ben più aperto tatticamente e tecnicamente rispetto alla nostra Serie A.

Il tecnico del Brighton è stato al centro dell’editoriale di Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, il quale ha rivelato le prospettive future dell’allenatore bresciano. Diversi club di Premier League lo osservano da vicino (ultimamente si è parlato di Chelsea), ma anche in Liga spagnola c’è più di qualche estimatore.

Eppure De Zerbi, che da calciatore è cresciuto nel vivaio rossonero, potrebbe avere un debole per il Milan e scegliere di accettare un’eventuale chiamata da Milanello: “Lo seguono i 5 top club inglesi. Ha qualcosa anche in Spagna ma la sua follia lo porterebbe a valutare anche i club italiani. Lui è un innamorato del Milan. Dopo Brescia (e forse Foggia) c’è il diavolo nel suo dna. Cresciuto a Milanello potrebbe fare in rossonero quello che da calciatore non gli è riuscito”.

Inevitabile a questo punto inserire la candidatura in prospettiva di De Zerbi per la panchina del Milan. Certo, la concorrenza è molto alta visto quanto sia stimato attualmente in Premier l’ex mister del Sassuolo. Ma questo legame con i rossoneri un giorno potrebbe riportarlo a casa.