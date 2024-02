Gasperini a sorpresa: “Rigore? Col Milan abbiamo un bel credito da smaltire”

Gian Piero Gasperini ha commentato l’esito di Milan-Atalanta ai microfoni di DAZN nel post-partita. Focus sulla forza dei rossoneri e sul rigore concesso alla Dea.

Gian Piero Gasperini ha commentato la prestazione della sua Atalanta e in generale l’andamento della gara contro il Milan ai microfoni di DAZN. L’allenatore nerazzurro ha ammesso senza problemi che il Diavolo è stato nettamente superiore e che la sua squadra ha fatto parecchia fatica rispetto alle sfide precedenti. Tanto realismo e tanta correttezza nelle parole di Gian Piero Gasperini, che si è così espresso in merito.

“Partita difficile rispetto alle precedenti per merito di un Milan che è una grande squadra” ha dichiarato l’allenatore dell’Atalanta. Poi, è stato interrogato sul tema caldo della serata, ovvero il rigore concesso alla sua squadra per il presunto fallo di Giroud in area su Holm. Gasperini, anche in questo caso, è stato molto corretto, ammettendo che non si è trattato di un rigore chiaro e netto, ma ha riservato una frecciatina particolare al Milan.

“Sono rigori da Var. Sicuramente io non sono mai stato favorevole a questo tipo di rigori. Ormai vengono dati. Ma noi abbiamo un bel credito da smaltire con il Milan in fatto di rigori. Però a me non piace. Dicono sia calcio moderno, ma non mi piace. Poi qualche volta li hai a favore, altre volte no” ha dichiarato Gasperini.