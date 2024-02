Leao fa impazzire tutti: “Come Vinicius e Mbappé”

Le dichiarazioni dopo Milan-Atalanta, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A, non lascino dubbi: è super Rafa Leao

Una prestazione da stropicciarsi gli occhi. Una prova da grande campione, con la quale ha dimostrato di che pasta è fatto. Una prova con cui ha zittito le tante critiche che lo avevano sommerso anche negli ultimi giorni.

Rafa Leao ha deciso di prendersi la scena, giocando una gara totale, per qualità e continuità. Il gol, che ha sbloccato il match, contro l’Atalanta, poi, è di alta scuola: ha lasciato sul posto Holm e saltato Scalvini, prima di trafiggere Carnesecchi con un bolide di destro a giro.

Inevitabilmente sono arrivati gli apprezzamenti al portoghese del Milan. Anche il giornalista Paolo Condò ha voluto esaltare il giocatore, scrivendo su La Repubblica: “Grande bellezza a San Siro grazie a un gol fragoroso — sì, serve un aggettivo più acceso del normale — di Rafa Leao. La fine del lungo digiuno ispira al portoghese una prestazione di livello assoluto, degna degli Mbappé e dei Vinicius per intenderci, di quelle che ti fan dire «se giocasse sempre così». Ma non è sufficiente per avere ragione dell’Atalanta, che costruisce su un rigorino — quelli che Mourinho definisce “moderni” — una partita difensiva per lei insolita, ma ben fatta. Il Milan piace, ma l’Atalanta convince: il suo mese terribile è iniziato con un bel punto”.

Milan, i numeri di Leao al 26 febbraio

Rafa Leao dovrà dunque ripartire da questa prestazione totale. E’ stato lo stesso Stefano Pioli a dirlo al termine della partita contro l’Atalanta, intervenendo in conferenza stampa.

“Gliela farò pesare”, ha affermato il mister, rispondendo ad una domanda che gli aveva posto un giornalista per commentare la gara del portoghese.

Leao non segnava in campionato dallo scorso settembre, davvero troppo tempo. Ma i numeri dell’ex Lille non sono così negativi, come sembra a sentire le tante critiche gli stanno piovendo addosso ormai da mesi. Leao ha segnato in tutte le competizioni: in campionato è certamente indietro rispetto alle passate annate, con soli quattro centri, ma in totale sono nove, cono otto assist. La doppia doppia cifra, ancora una volta, è dunque davvero vicina. Se Leao continua ad essere ammirato in tutto il mondo un motivo ci sarà pure…