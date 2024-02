Leao, finalmente gol e record: raggiunge la leggenda del Milan

Il Milan si gode quanto meno il ritorno al gol di Rafael Leao. L’attaccante portoghese ha interrotto l’astinenza in campionato.

La vera nota positiva del pareggio di ieri sera tra Milan ed Atalanta si chiama senza dubbio Rafael Leao. L’attaccante numero 10 della formazione rossonera è risultato il migliore in campo, per il grande gol messo a segno dopo soli tre minuti di gioco. Ma anche per le tante giocate di qualità che hanno reso la squadra di Pioli pericolosa per tutti i 90 minuti.

Leao si è sbloccato in campionato dopo un’astinenza davvero lunga. Incredibile ma vero, il portoghese non segnava in Serie A da ben 5 mesi. L’ultima realizzazione risaliva al 23 settembre scorso, quando decise il match contro l’Hellas Verona con una sua prodezza. Da quel momento in poi troppe prestazioni evanescenti e qualche gol divorato.

Certo, Leao aveva nel frattempo segnato nelle altre competizioni: in Coppa Italia si era regalato due reti in due incontri (contro Cagliari ed Atalanta), mentre in Europa League ha timbrato il cartellino in entrambe le partite di playoff con il Rennes. Era solo questione di giorni per il ritorno alla marcatura anche in campionato, con il centro numero 4 dell’ex Lille.

Leao come l’ex 10 del Milan. Ed il PSG torna a bussare

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Leao con il gol segnato ieri, tra l’altro di pregevole fattura, raggiunge una leggenda del calcio italiano e del Milan in una speciale classifica. Diventa, salendo a quota 42 reti in Serie A, il secondo portoghese più prolifico della storia di questo campionato.

Leao aggancia Manuel Rui Costa, un vero idolo totale sia per il Portogallo che per il Milan, visto che l’ex fantasista ad inizio anni 2000 ha vinto praticamente tutto con la maglia rossonera, dopo l’esperienza altrettanto brillante con la Fiorentina. Il primatista lusitano resta ovviamente Cristiano Ronaldo, che nella sua storia con la maglia della Juventus ha totalizzato 81 centri in campionato.

Nel frattempo, secondo il Corriere della Sera, resta vivo l’interesse del Paris St. Germain per Leao. Nonostante la precedente astinenza al gol, il ricco club francese lo ha sempre tenuto d’occhio, considerandolo uno dei colpi papabili per rimpiazzare il sicuro addio di Kylian Mbappé (destinato al Real Madrid).

Il Milan cercherà di resistere, sperando anche nella volontà del suo numero 10 di restare in maglia rossonera a lungo. L’unico modo, ad oggi, per strappare il talento portoghese dalla squadra di Pioli è il versamento dei 175 milioni di euro di clausola rescissoria, inserita nel suo nuovo contratto.