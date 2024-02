Luka Romero, nuova offerta in arrivo al Milan: i dettagli

La bella doppietta contro l’Atletico Madrid ha attirato le attenzioni sull’ex Lazio: da non escludere un’offerta d’acquisto per fine stagione.

Quella di sabato è stata una serata da sogno per Luka Romero, che nel corso della partita tra Almeria e Atletico Madrid ha segnato due gol decisivi nel 2-2 finale. Alla prima da titolare con la squadra andalusa si è reso protagonista battendo per due volte un portiere fortissimo come Jan Oblak.

Ha realizzato la prima rete con un tiro angolato da fuori area, mentre la seconda è arrivata con una conclusione potente dall’interno dell’area che ha visto il pallone infilarsi sotto la traversa. Due prodezze da parte del 19enne argentino, che in questa stagione sportiva aveva già segnato un gol meraviglioso nell’amichevole estiva tra Milan e Real Madrid: appena fuori area ha calciato di sinistro mandando il pallone all’incrocio. È un giocatore che ha questi colpi, anche se non bastano da soli.

Luka Romero nel mirino di un club della Liga

Per Romero questi mesi in prestito secco all’Almeria sono molto importanti, vuole giocare il più possibile e dimostrare il suo valore. Essendo giovane, gli servirà del tempo per formarsi bene come calciatore. Vedremo che livello saprà raggiungere in futuro, intanto deve sfruttare al meglio le occasioni che ha in Spagna, dove probabilmente il campionato è più adatto alle sue caratteristiche rispetto alla Serie A.

Il Milan osserva le prestazioni del suo giocatore, ma ci sono pure altre società che lo stanno monitorando. Secondo quanto rivelato da Fichajes.net, il Valencia gli ha messo gli occhi addosso. Lo sta seguendo e lo seguirà nel resto della stagione. La fonte riferisce che il club spagnolo cercherà di avviare una trattativa con il Diavolo per ottenere il prestito di Romero nel prossimo calciomercato estivo.

A differenza dell’Almeria, il Valencia vuole garantirsi il diritto di riscatto per poter eventualmente comprare il cartellino. Non intende valorizzare il giovane talento di un’altra squadra senza avere alcuna opzione di acquisto. L’accordo tra le due società sarà possibile solamente se il Milan accetterà questa condizione. Ovviamente, servirà trovare l’intesa anche sul prezzo finale, che dipenderà dal rendimento dell’ex Lazio nei prossimi mesi.

Il Valencia non sarà l’unico club a farsi avanti, la dirigenza rossonera valuterà assieme al ragazzo la soluzione migliore. Prima di pensare al mercato, è fondamentale che l’esterno argentino si concentri sulle sue prestazioni nell’Almeria.