Milan, arriva un super talento africano: costa meno di 1 milione!

Il Milan è pronto ad acquistare il nuovo gioiello africano: il prezzo è irrisorio, meno di un milione, pronta la sfida alla concorrenza agguerrita

Il Milan lavora al presente ma programma il futuro. L’organizzazione della società meneghina è ben chiara; Furlani e Moncada lavorano alacremente già alla prossima annata, considerato come in questa la qualificazione alla prossima Champions League sembra decisamente in cassaforte.

C’è una Europa League da vincere ed il sorteggio benevolo di Nyon che ha accoppiato i rossoneri allo Slavia Praga permette di poter proseguire anche agevolmente il cammino in ambito internazionale. La strada per la finale può regalare soddisfazioni al club meneghino e volgere al positivo la bruciante eliminazione nella fase a gironi di Champions League.

In vista della prossima stagione è però quasi imperativo dover rinforzare l’organico. La difesa è certamente da rimpolpare, magari con un profilo internazionale in grado di non far rimpiangere troppo i titolari Tomori e Thiaw. Se in mediana qualche puntello sarà ugualmente acquistato, la concentrazione della dirigenza rossonera è anche e soprattutto focalizzata sull’attacco.

Milan, un gioiello per l’attacco: pronto un derby di mercato

Tutto ruota attorno a Giroud; se il francese dovesse decidere di salutare la truppa rossonera e volare in Mls per un finale di carriera da vivere con meno ansie e stress rispetto alla Serie A. Con il transalpino che saluterà, sarà giocoforza necessario ingaggiare un nuovo centravanti di livello.

E qui i nomi non mancano di certo: da Zirkzee, il preferito anche per la sua giovane età e per la conoscenza della Serie A, al 20enne sloveno Sesko in forza al Lipsia fino a David del Lille. Calciatori giovani e talentuosi per il Milan che ha il mirino degli scout focalizzato sul torneo di Viareggio che si sta disputando in queste settimane.

Stando a quanto affermato da Soccernet.ng, il nuovo obiettivo del Milan è Hafiz Umar Ibrahim, il bomber dell’Ojodu City FC, club che sta incantando nel torneo dedicato ai giovani. Il Milan è pronto ad innescare un vero e proprio derby di mercato, perché sul calciatore c’è anche l’Inter.

Il ragazzo ha davvero impressionato, tanto da attirare le attenzioni anche di Sassuolo e Fiorentina che però al momento sembrano decisamente indietro rispetto alle milanesi. All’estero, invece, è seguito da due club portoghesi, il Porto e lo Sporting Braga. D’altronde il prezzo del suo cartellino, al momento, è davvero esiguo: gli agenti del calciatore lo stanno infatti proponendo tra il mezzo milione ed i 700mila euro.