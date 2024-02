Scintille Pioli-Gasperini a fine partita. Il tecnico del Milan: “Certe cose danno fastidio…”

Frecciatine a distanza tra gli allenatori di Milan ed Atalanta, ovvero Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini dopo il pareggio di San Siro.

Il pareggio tra Milan ed Atalanta di domenica sera a San Siro ha lasciato l’amaro in bocca soprattutto alla squadra rossonera, vista la buonissima prestazione contro un avversario sempre molto ostico, che solo poche settimane fa ha eliminato il Milan stesso dalla Coppa Italia.

È apparso molto stizzito ieri Stefano Pioli, dopo il fischio finale del match. Il tecnico si aspettava qualcosa in più a livello realizzativo dalla sua squadra, dopo aver messo in campo un’ottima organizzazione di gioco. Ma soprattutto si è risentito per il rigore, a suo dire molto generoso, concesso nel finale di primo tempo agli ospiti.

L’1-1 infatti è arrivato dagli undici metri, con Koopmeiners che ha trasformato il rigore concesso da Daniele Orsato dopo un contatto in area milanista tra Giroud e Holm. Il centravanti del Milan è stato pizzicato, dopo richiamo al VAR dell’assistente Massimiliano Irrati, nel colpire in ritardo la coscia dell’avversario di turno, anche se in modo non così esagerato.

Il commento di Gasp che fa infuriare Pioli

Nel post-partita prima è stato Pioli a parlare di una decisione poco convincente nei confronti del Milan: “Il rigore è troppo poco, Holm si mette la mano in faccia mentre è stato colpito da un’altra parte. Poi per il metro in assoluto di Daniele Orsato, fischia pochi falli, è un arbitro europeo”.

Sul rigore si è poi espresso mister Gasperini, che ha confermato come potesse essere un po’ generoso, ma lo ha accettato di buon grado, facendo riferimento a episodi precedenti: “Sono rigori da Var. Sicuramente io non sono mai stato favorevole a questo tipo di rigori. Ormai vengono dati. Ma noi abbiamo un bel credito da smaltire con il Milan in fatto di rigori”.

La storia del credito di rigori non è andata giù a Pioli, che in conferenza stampa ha replicato, infastidito dal commento del collega su eventuali situazioni del passato. Una volta riferite da alcuni cronisti le parole di Gasp, l’allenatore del Milan ha visibilmente sbuffato, ammettendo: “Quello che ha detto Gasperini sul credito? Certe cose mi danno fastidio… ma tanto”.

Strascichi di una partita corretta ma molto intensa, che il Milan voleva portare a casa e che probabilmente avrebbe meritato visto l’atteggiamento propositivo ed una migliore attenzione difensiva. Chissà se queste parole sull’episodio del rigore mineranno i rapporti tra Pioli e Gasperini fuori dal campo.