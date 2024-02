4 gol nelle ultime 5 partite, il Milan osserva: chiesti 50 milioni per l’attaccante

Uno dei centravanti nel mirino del club rossonero sta brillanto in questo periodo: sarà lui il colpo del prossimo mercato?

Non ci sono dubbi sul fatto che il Milan comprerà un nuovo attaccanti la prossima estate. Indipendentemente da cosa succederà con Olivier Giroud e Luka Jovic, entrambi in scadenza di contratto a fine giugno, ci sarà un rinforzo importante nel ruolo.

Tra i sogni dei tifosi c’è Joshua Zirkzee, uno dei nomi presenti nella lista di Geoffrey Moncada. L’olandese sta disputando un’ottima stagione con la maglia del Bologna e sembra avere il potenziale per diventare un top player. Possiede qualità davvero notevoli, ovviamente da verificare in un contesto con maggiori pressioni e aspettative. 10 gol e 6 assist nelle 28 presenze stagionali, un bottino che può migliorare ancora tanto. Il Bayern Monaco può riprenderselo pagando 40 milioni di euro, le altre squadre probabilmente dovranno spenderne almeno 50.

Milan, brilla un altro centravanti nel mirino di Moncada

Zirkzee è uno degli osservati speciali del Milan in questi mesi. Un altro profilo che piace moltissimo alla dirigenza è Benjamin Sesko, già apprezzato da Paolo Maldini quando giocava nel Salisburgo. Il 20enne sloveno si è trasferito al Lipsia, altra squadra del gruppo Red Bull, per 24 milioni. Anche lui è un giovane attaccante molto promettente e abbastanza costoso.

Nel contratto di Sesko c’è una clausola di risoluzione da 50 milioni, questa è la cifra che il club tedesco pretende di incassare dalla cessione del suo gioiello. Il classe 2003 sta facendo molto bene ultimamente: 4 gol nelle ultime 5 partite di Bundesliga. Sabato ha segnato la rete del Lipsia nella sconfitta 2-1 sul campo del Bayern Monaco.

In totale sono 11 gol in 30 presenze stagionali (7 li ha segnati nelle 9 partite da titolare): per 2 volte ha timbrato il cartellino anche in Champions League. Qualcuno lo ha un po’ criticato per non aver finalizzato un paio di occasioni nella sfida di andata degli Ottavi contro il Real Madrid (vincente 1-0 in Germania), però proverà a riscattarsi al ritorno.

50 milioni per Zirkzee, 50 per Sesko. Serve spendere per assicurarsi uno di questi attaccanti, due giovani che oggi non possono essere delle garanzie ma che sembrano avere il potenziale per trasformarsi in top player. Il Milan li sta seguendo con grande interesse e non è il solo, ovviamente. Esiste la concreta possibilità di dover sfidare delle società europee importanti nel prossimo calciomercato estivo.