Bayern Monaco respinto, il Milan lo blinda

Servirebbero più di cento milioni di euro per strappare il calciatore al Milan. I rossoneri sono così pronti a rinnovargli il contratto: il punto della situazione

Si continua a parlare ancora tanto dei possibili giocatori in uscita. Sono diversi gli elementi della rosa di Stefano Pioli che fanno gola a mezza Europa. Le big del calcio sono tornate a puntare i campioni del Milan.

In questi giorni si è così tanto parlato anche di Theo Hernandez e di una possibile offerta da parte del Bayern Monaco, che potrebbe dover fare i conti con la partenza di Alphonso Davies, finito nel mirino del Real Madrid. Il giocatore del Milan sarebbe dunque il sostituto ideale per i bavaresi. Strapparlo al Diavolo, però, non sarà per nulla facile: come scrive il Corriere dello Sport, Theo Hernandez viene valutato ben 100 milioni di euro. Una cifra importante, che potrebbe spingere i tedeschi a guardare altrove.

Il Milan nel frattempo, però, pensa a blindare il suo campione: Hernandez attualmente percepisce uno stipendio da quattro milioni di euro netti a stagione più 500 mila euro di bonus. L’accordo scade nel 2026 e l’obiettivo è quello di ritoccare il contratto, allungandolo di almeno altre tre stagioni, facendo toccare al francese quota cinque milioni di euro netti a stagione.

Milan, non solo Theo Hernandez: i campioni nel mirino delle grandi

Ieri Theo Hernandez con un post su X ha di fatto allontanato le voci di mercato. Ha festeggiato le 200 presenze in rossonero, scrivendo che il meglio deve ancora arrivare, lasciando così intendere che c’è ancora un futuro con la maglia del Milan.

I tifosi del Diavolo, però, si stanno abituando alle tantissime voci sui giocatori di Pioli. Questi sono i giorni anche Mike Maignan. Anche il portiere transalpino ha un accordo in scadenza nel 2026 e c’è voglia di proseguire insieme, ma serve un accordo. Su di lui si registra sempre l’interesse da parte del Bayern Monaco. Immancabili le voci su Rafa Leao: il portoghese, nel bene e nel male fa sempre discutere. L’ex Lille è blindato da un accordo lungo, fino al 30 giugno 2028 e ha una clausola rescissoria, da 175 milioni di euro, che di fatto ne ha fissato il prezzo. Chi lo vuole sa che servirà un’offerta da almeno 130 milioni. Il suo nome è stato accostato al Psg, ma i francesi potrebbero concentrarsi su un centravanti anziché su Leao.