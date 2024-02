Clamoroso Bologna: mossa a sorpresa per trattenere Thiago Motta

Il futuro di Thiago Motta potrebbe essere più sorprendente del previsto. L’allenatore del Bologna è ricercatissimo da mezza Europa.

In Serie A si sta comportando ormai come una big, con tanto di vantaggio nella zona Champions League e numerosi scontri diretti vinti. Il Bologna è senza dubbio la squadra rivelazione del campionato, o forse anche qualcosa in più.

Merito del lavoro della società emiliana, che ha pescato in giro per l’Europa numerosi giovani talenti che hanno spirito e capacità giuste per esplodere ad alti livelli. Ma soprattutto di Thiago Motta, l’allenatore italo-brasiliano che si sta imponendo come uno dei migliori tecnici in circolazione.

Motta sta riuscendo a valorizzare un gruppo di giovani promesse, facendo giocare il Bologna in maniera spettacolare e propositiva. Ha apportato novità e modifiche tattiche molto innovative, non a caso mezza Europa si è messa ad osservare la sua squadra ed il suo modo di allenare.

Su Thiago Motta si segnalano gli interessamenti di numerosi club. In Italia sono Milan e Juventus a tenerlo in forte considerazione per il futuro. Ma occhio anche a squadre come Barcellona e PSG, dove ha giocato da calciatore nel corso della propria carriera, le quali potrebbero offrirgli una panchina di lusso.

La mossa del Bologna per trattenere Thiago Motta

Il contratto di Thiago Motta con il Bologna scadrà il 30 giugno prossimo, dunque visti i tanti interessamenti e sondaggi nei suoi confronti appare quasi certo l’addio al club felsineo. Ma c’è chi non è affatto d’accordo con questa scelta. Infatti secondo il Corriere dello Sport, il Bologna vuole tentare una contro-mossa per trattenere il tecnico.

La società di Joey Saputo è pronta a dargli carta bianca, sia sul nuovo contratto sia sulla gestione della squadra. Il Bologna concederebbe all’allenatore ex Spezia un rinnovo a cifre sicuramente più alte, ma soprattutto un ruolo molto più centrale nel club, con voce in capitolo in tutta l’area sportiva per poter costruire un Bologna ancora più forte e competitivo.

Ma prima di poter convincere Motta, servirà raggiungere la qualificazione alle coppe europee, nuovo obiettivo alla portata del Bologna. Solo con gli introiti in arrivo dall’Uefa e la prospettiva di giocare in Europa, l’italo-brasiliano potrebbe convincersi a restare per creare un progetto a lungo termine in rossoblu.

Il Milan intanto, che considera Motta uno dei migliori profili per il dopo-Pioli, osserva e continua a elogiare le qualità gestionali del tecnico. Inoltre Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic approvano totalmente la sua candidatura.