Dal Frosinone alla Juve, incassa anche il Milan: Furlani può esultare

Il giocatore potrebbe presto fare il salto di qualità in una big. Buona notizie anche per il Milan, che si assicurerebbe una cifra di tutto rispetto.

Il Settore Giovanile del Milan ha sfornato tanti ottimi talenti soprattutto negli ultimi anni. La dirigenza rossonera si è sempre preoccupata di mantenere una gestione accurata dei suoi giovani più preziosi. Quando non ha potuto chiamarli in Prima Squadra, li ha mandati in prestito a far gavetta e crescere in tranquillità per comprendere se un giorno sarebbero stati davvero da Milan.

Oggi, sono diversi i giovani rossoneri in prestito, ma che potrebbero tornare per indossare la pesante maglia del Milan. Il primo della lista è certamente Lorenzo Colombo, che da qualche anno si diletta in prestiti via via più ambiziosi. Altri ragazzi cresciuti nel Settore Giovanile rossonero sono invece stati ceduti, con il club che ci ha comunque guadagnato facendo cassa e dunque generando plusvalenze.

Uno di questi è indubbiamente Marco Brescianini, il centrocampista che ha fatto una lunga gavetta per affermarsi in Serie A nell’attuale stagione. Si pensava che il Milan avesse aspettato il giovane nella sua crescita ed evoluzione, ma la scorsa estate il classe 2000 è stato invece ceduto a titolo definitivo al Frosinone, promosso in Serie A. I fatti attuali ci dicono che Marco Brescianini sta facendo benissimo nel club laziale, così tanto da aver attirato l’interesse di alcune big italiane.

Brescianini, una cessione che può fare bene al Milan

Marco Brescianini è reduce dal bel gol messo a segno contro la Juventus allo Stadium di Torino. Il Frosinone ha sì perso, ma è tornato a casa con la soddisfazione per la prestazione da gigante del classe 2000 ex Milan. Marco ha messo in campo una prova magistrale contro i bianconeri, e secondo calciomercato.com lo Stadium potrebbe presto diventare il suo nuovo stadio di casa.

Sì, perché la Juventus è il club italiano maggiormente interessato a Brescianini in vista dell’estate. Ma non soltanto, anche l’Atalanta l’ha messo nel mirino, come possibile sostituto degli uscenti Koopmeiners (diretto proprio a Torino) ed Ederson. Il Frosinone è ben consapevole di avere tra le mani un gioiello che potrà fruttare molto alle sue casse. Quanto vale oggi l’ex Milan? Non meno di 10 milioni di euro, cifra destinata a salire se le prestazioni dovessero continuare ad essere quelle viste sino ad oggi

Il Milan potrebbe provare un certo rammarico per aver lasciato andare il talentoso classe 2000, ma è pronto a consolarsi in caso di salto in una big. Difatti, quando ha ceduto Brescianini al Frosinone si è assicurato una percentuale sulla futura rivendita del 50%. Calciomercato.com sottolinea che lo stesso Milan potrebbe approfittare della clausola presente sul contratto per riacquistare Brescianini per un prezzo dimezzato, ma non sembra che il suo nome sia sulla lista dei desideri di Furlani e Moncada.

Dunque, in vista dell’estate, anche il Milan spera in un salto di qualità del giovane Marco, così da incassare un notevole tesoretto da reinvestire sul mercato.