Dal Milan all’Inter, il presidente conferma: “Non possiamo farci niente”

Un ex obiettivo rossonero approderà a Milano, ma sulla sponda nerazzurro: arriva un’ulteriore conferma in queste ore.

Nella scorsa sessione estiva del calciomercato il Milan non è riuscito a prendere tutte le prime scelte che si era fissato. Ad esempio, in attacco l’ingaggio di Luka Jovic è arrivato dopo che erano sfumate altre opzioni.

La dirigenza aveva pensato a nomi come Marcus Thuram, Nicolas Jackson, Youssef En-Nesyri e altri ancora. Per diversi motivi non è arrivato nessuno di loro. E non è approdato in rossonero neppure un altro centravanti per il quale c’era stato un tentativo molto concreto nella seconda metà di agosto: Mehdi Taremi. Nonostante fosse stato raggiunto un accordo di massima con il Porto, non è successo lo stesso con gli agenti dell’iraniano classe 1992.

Taremi verso l’Italia: ormai è fatta

L’ex Rio Ave aveva detto sì al trasferimento nella squadra di Stefano Pioli, però non è stata la possibilità di arrivare alla fumata bianca. Si sono create anche alcune tensioni che hanno reso impossibile riavviare una trattativa per prendere il centravanti a gennaio oppure in estate, dopo la scadenza del contratto. Ne ha approfittato un’altra società della Serie A.

Ci riferiamo all’Inter, che con Beppe Marotta e Piero Ausilio è riuscita a trovare l’intesa totale con l’entourage di Taremi. Quest’ultimo dovrebbe firmare un contratto di tre anni a circa 3 milioni di euro netti annui più bonus. Da capire l’entità delle commissioni per gli agenti, un elemento che sicuramente ha fatto la differenza nella trattiva, come spesso avviene quando si tratta di operazioni a “parametro zero”. Nelle scorse settimane si era parlato di possibili visite mediche, però poi sono state rinviate.

Intanto, il presidente del Porto ha confermato che Taremi è destinato a lasciare la squadra. Queste le parole di Jorge Nuno Pinto da Costa presso la Camara Municipal das Caldas da Rainha: “Per noi è un calciatore importante, ma succede in tutti i grandi club che i calciatori finiscano il proprio contratto, siano liberi e scelgano il proprio destino. Non possiamo fare nulla, solo augurare loro di essere felici“.

Il numero 1 dei Dragoes ribadisce ciò che è chiaro da un po’ di tempo ormai. Vedremo quale impatto avrà il 31enne iraniano in Serie A. Sulla carta è un buon colpo per l’Inter e lo sarebbe stato anche per il Milan. In questa stagione non sta brillando, solo 6 gol totali: 3 in campionato, 2 in Champions e 1 in Allianz Cup. Il tempo dirà se il club nerazzurro avrà fatto la scelta giusta.