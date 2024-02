De Zerbi, non solo Barcellona: c’è un fattore che fa sperare il Milan

Roberto De Zerbi sempre più ammirato in Europa: non solo i club di Premier, c’è anche il Barcellona ma il Milan spera

Al primo anno una storica qualificazione in Europa League, nella seconda stagione ancora in corso settimo posto con 39 punti, a 5 lunghezze dalla zona europea con gli ottavi di Europa League da disputare contro la Roma.

Ci riferiamo a Roberto De Zerbi, l’allenatore italiano che sta stupendo l’Europa intera. Un calcio offensivo e moderno, verticale e soprattutto la valorizzazione dei calciatori in rosa, aspetto di non poco conto e sempre apprezzato da dirigenze e proprietà. Al Brighton i tifosi sono ormai ammaliati da lui e la sensazione sempre più palpabile è che sia all’ultima stagione nella città dell’East Sussex.

De Zerbi è infatti finito nel mirino dei top club del Vecchio Continente. Non è un mistero che abbiano posato gli occhi su di lui anche il Liverpool, il Manchester United ed il Chelsea, tutte a caccia di un nuovo tecnico. I Reds, dopo nove anni, perderanno Klopp e dovranno aprire un nuovo ciclo, mentre Pochettino e Ten Hag non stanno incantando a Londra e Manchester.

De Zerbi e l’opzione Milan: cosa sta accadendo

Dall’Inghilterra alla Spagna, gli ammiratori di Roberto De Zerbi vi sono anche in Catalogna. Xavi a Barcellona ha già rassegnato le sue dimissioni con largo anticipo in vista della prossima stagione ed il 4-3-3 dell’allenatore italiano è proprio quanto di più vicino possa esserci alla mentalità catalana.

Il nome di Roberto De Zerbi piace moltissimo a gran parte della giunta direttiva del club ed anche il presidente Laporta nelle ultime settimane si sta informando sulla situazione contrattuale e sulla possibilità di portarlo in Liga, sulla panchina dei blaugrana.

Il tecnico sarebbe ben felice di trasferirsi in Catalogna – almeno come affermano in Spagna – però è un’opzione davvero complicata, considerato come nel contratto del tecnico sia presente una clausola di rescissione da 15 milioni di euro a favore del Brighton per liberarlo. Cifra che il Barcellona al momento non ha intenzione di elargire, tantomeno può farlo.

Su De Zerbi, poi, c’è sempre il Milan molto interessato. non è un mistero che in casa rossonera, in caso di addio di Pioli, l’ex Sassuolo e Shakhtar sarebbe il preferito, con il tecnico che potrebbe vagliare un ritorno in Italia solo per i colori rossoneri. Al momento, però, sembra davvero improbabile come situazione.