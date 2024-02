Frattesi pensa sempre al Milan: “Ho vinto io”

L’interista Davide Frattesi è stato intervistato dalla Gazzetta e ha parlato anche del duello sul campo con uno dei rivali del Milan.

La forza dell’Inter, capolista con merito del campionato, non è soltanto un undici titolare molto forte e che gioca un gran calcio. Ma anche il resto della rosa, che lavora con generosità e senza mostrare alcun segno di insofferenza per le scelte tecniche di Simone Inzaghi.

Tra le cosiddette alternative spicca la presenza di Davide Frattesi, uno dei colpacci estivi dell’Inter. L’ex centrocampista del Sassuolo è già un perno della Nazionale azzurra, anche se ad Appiano ancora non ha trovato troppo spazio. “Il 100% dei centrocampisti di Serie A non partirebbero titolari nell’Inter” – ha chiarito Frattesi, facendo intendere di saper aspettare il suo turno.

Frattesi, che in estate era stato sondato anche dal Milan, ha uno strano rapporto proprio con la formazione rossonera. In carriera, con le maglie di Sassuolo e Inter, ha affrontato i rossoneri in 5 occasioni, vincendo 3 volte e realizzando due reti. L’ultima delle quali nel disastroso derby perso per 5-1 dalla squadra di Pioli a settembre scorso.

Frattesi ed il duello tosto con Theo Hernandez

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Frattesi ha citato anche il Milan in un’occasione particolare. Ovvero nel parlare del rivale con cui gli piace maggiormente lottare in campo. Vale a dire Theo Hernandez, il terzino e vice-capitano rossonero con cui evidentemente c’è un conto aperto, agonisticamente parlando.