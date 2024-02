L’avviso al Milan è chiaro: “Il PSG cerca Leao, ma…”

Il noto opinionista sportivo ha rilasciato delle dichiarazioni assolutamente cruciali su Rafael Leão. Focus sul suo talento e sul suo futuro.

Rafael Leão ha presto risposto alle tante critiche ricevute nel recente periodo. Dai gol e alle prestazioni sontuose in Europa League, alla prova eccelsa in campionato contro l’Atalanta nell’ultima giornata. Il portoghese è risalito prepotentemente in cattedra, zittendo chi aveva dato per disperso il suo talento. Leao non è soltanto tornato al gol in Serie A contro i nerazzurri. In generale è tornato a brillare come la stella più luminosa del suo Milan.

Soddisfazione per i tifosi e per il club tutto per quanto Leao sta facendo nell’ultimo periodo per la causa rossonera. Fa sempre qualcosa di buono quando è in campo. Si continua a chiacchierare sulla sua scarsa continuità nelle prestazioni, ma Rafa, in vista di questo finale di stagione, sembra intenzionato a zittire ogni voce e critica nei suoi confronti. Poi arriverà l’estate, e in tal senso c’è una certa preoccupazione nell’ambiente rossonero. I motivi li conosciamo.

Leao è un nome caldissimo già adesso per il mercato prossimo. Si parla tanto dell’interesse del Paris Saint Germain, con anche indiscrezioni che lo accostano al Barcellona e a qualche big di Premier League. Rafa potrà davvero lasciare il Milan in estate? Alcune indicazioni ci sono arrivate anche da Lele Adani.

Adani sul talento e sul futuro di Leao

Lele Adani è uno che per Rafael Leão ha sempre speso parole di grande stima e ammirazione. Anche quando il portoghese non ha brillato, l’opinionista sportivo, ex calciatore, è stato pronto a prendere le sue difese. Di recente, Adani è tornato a parlare di Leao ai microfoni di Radio Deejay. Focus iniziale sulla sua prestazione sontuosa contro l’Atalanta. Lele ha speso parole davvero importanti in merito.

“Leao è un calciatore con delle potenzialità da top player. Nelle partite come quelle contro l’Atalanta è veramente ingiocabile. Ti fa capire che è immarcabile mettendo insieme una somma di giocate che fanno una prestazione completa. Il problema è farsi la domanda del perché non fa queste cose con continuità” ha dichiarato Adani a Radio Deejay, confermando un po’ il pensiero generale. In seguito, l’opinionista celebre si è soffermato sul mercato e le voci su Leao.

“Occhio, perché il Paris-Saint Germain sta cercando anche Leao. In quella posizione di sinistra è uno dei candidati principali” ha continuato Adani, aggiungendo, però, che fosse nei parigini andrebbe a scippare Vinicius al Real Madrid per fare un dispetto. I blancos, lo sappiamo, hanno ormai in pugno Mbappé, e secondo l’opinionista sarebbe una grande mossa quella di puntare sul brasiliano, così da aggiudicarsi la migliore ala sinistra al mondo.