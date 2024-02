Milan, doppio colpo in estate: Moncada scatenato

Il Milan si muove per mettere a segno un doppio colpo fondamentale per l’estate: scelti gli obiettivi per attacco e difesa. Il punto della situazione

Stefano Pioli e i suoi uomini tornano oggi a Milanello per iniziare a preparare la trasferta dell’Olimpico, contro la Lazio. Serve riprendere il cammino dopo il pareggio ingiusto contro l’Atalanta a San Siro.

Nel frattempo Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani lavorano in vista della prossima stagione per mettere le mani sugli uomini giusti, che possano migliorare ancora di più l’organico del Diavolo.

Non è un segreto che il Milan stia cercando un centravanti che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud. Il futuro del francese resta tutto da scrivere, ma lo scorso 30 settembre ha compiuto 37 anni, impensabile non affidarsi ad un nuovo centravanti. A prescindere dalla scelta dell’ex Chelsea, diviso tra Stati Uniti e Milan, il club rossonero proverà a prendere un forte attaccante giovane.

Il primo nome sulla lista della spesa è sicuramente quello di Zirkzee. Lo conferma stamani La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sul mercato in entrata del Diavolo.

Il giocatore del Bologna, però, piace tanto anche in Premier League, oltre che al Napoli. Ma attenzione al Bayern Monaco che potrebbe decidere di riportarlo alla base. Ci vorranno non meno di 40 milioni di euro, anche se i rossoblu sperano di incassarne una settantina. Non mancano chiaramente le alternative, ma il prezzo è pressoché identico: in scia a Zirkzee c’è così Benjamin Sesko del Lipsia. Anche per il giovanissimo centravanti dei tedeschi bisognerà fare i conti con la concorrenza delle squadre inglesi. L’Arsenal, ad esempio, sta cercando un nuovo bomber, e potrebbe così scontrarsi con i rossoneri.

Milan, ecco il difensore

Il Milan è pronto a muoversi anche per regalarsi un nuovo difensore centrale. I profili sul taccuino non sono certo diversi rispetto a quelli segnati in inverno.

Così il quotidiano rosa evidenzia come il Diavolo stia continuando a seguire Brassier del Brest e Lacroix del Wolfsburg. Entrambi i calciatori hanno una valutazione di una ventina di milioni di euro. Attenzione, però, al mercato die parametri zero: Tosin Adarabioyo è il giocatore cerchiato in rosso. Sullo sfondo restano anche i nomi di Kelly e Buongiorno.