Milan, sfida al Chelsea per un bomber: la clausola è mostruosa

Dall’estero giunge notizia del concreto interesse del club rossonero per uno dei bomber più prolifici in Europa: affare difficile, c’è anche il Chelsea.

Non si sa ancora se ci sarà il rinnovo per Olivier Giroud e Luka Jovic, ma il Milan desidera sicuramente mettere le mani su un nuovo goleador. Dopo aver fatto altre scelte nelle scorse sessioni di calciomercato, in estate verrà fatto un grande investimento in quel ruolo.

La dirigenza rossonera sta valutando diversi profili e tra non molto sarà chiamata a fare una scelta. Chiaramente, ci saranno piano A, piano B, piano C e così via. Arrivare alle prime opzioni non sarà semplice, serviranno tanti soldi e bisognerà battere una forte concorrenza. Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani contano di avere gli argomenti giusti per portare a Milanello un bomber capace di dare garanzie in termini realizzativi.

Milan, nuovo goleador dal Portogallo? Affare complicatissimo

In questo periodo sono circolati soprattutto i nomi di Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia e Jonathan David del Lille. Il primo è particolarmente gradito dalle parti di via Aldo Rossi, che lo seguono con grande attenzione in attesa di capire se il Bayern Monaco eserciterà o meno la clausola di riacquisto da 40 milioni di euro.

Secondo quanto rivelato da Sport Lens, il Milan è interessato anche a Viktor Gyokeres e si farà avanti con lo Sporting CP prima della fine della stagione. Sulle sue tracce c’è pure il Chelsea, che lo considera un’alternativa a Victor Osimhen per rinforzare il suo attacco. Chiaramente, i Blues hanno una disponibilità economica superiore e partirebbero favoriti nella corsa al 25enne svedese.

Gyokeres, autore di 30 gol e 11 assist nelle 33 presenze stagionali, ha una clausola di risoluzione da 100 milioni nel suo contratto. Lo Sporting CP, che lo ha pagato 21 milioni la scorsa estate, cercherà di guadagnare più possibile dalla cessione del suo bomber. Probabilmente serviranno più di 50 milioni, quella portoghese è una bottega sempre molto cara e difficilmente il Milan potrà sostenere un investimento del genere.

Sport Lens spiega che Gyokeres preferirebbe non andare subito in Premier League come prossima tappa della sua carriera. Da capire se ciò corrisponda al reale pensiero del giocatore, che difficilmente può rifiutare un’ottima offerta proveniente dal campionato migliore del mondo. Certamente un progetto come quello del Milan lo può intrigare, però in via Aldo Rossi potrebbero non avere l’intenzione di accontentare la richiesta dello Sporting.

Vero che i rossoneri probabilmente faranno una o due cessioni onerose nel prossimo mercato estivo, ma ci sono anche altri ruoli nei quali dover intervenire. Sarà interessante vedere quali scelte verranno fatte in entrata e in uscita.