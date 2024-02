Milan, un obiettivo per la panchina sta per sfumare: va in Liga

Stefano Pioli potrebbe dire addio a fine stagione: il Milan vaglia varie opzioni per la panchina ma un obiettivo potrebbe sfumare

Quale sarà il futuro di Stefano Pioli? Una domanda da un milione di dollari – se non di più – perché al momento è ancora tutto in divenire. Il peggio sembra essere passato per l’allenatore parmigiano, quando è stato davvero ad un passo dall’esonero nelle settimane di piena crisi del Milan.

Pioli ha tenuto la barra dritta, è riuscito a superare il momento difficile e sta conducendo la nave in porto, quello della qualificazione alla prossima Champions League. Restano le amarezze per aver abbandonato troppo presto la lotta scudetto e soprattutto l’eliminazione nella fase a gironi della Champions ma l’Europa League da vivere da protagonisti può essere senza dubbio un buon rimedio.

E proprio la strada nel torneo continentale potrebbe essere decisiva per il futuro di Pioli: in caso di trofeo, infatti, Furlani e Moncada poterbbero anche decidere di proseguire il rapporto con l’uomo dell’ultimo scudetto, sponsorizzato anche da Zlatan Ibrahimovic.

Milan, Lopetegui può sfumare

Se, però, dovesse essere addio, il Milan non si farebbe trovare impreparato, anzi. Sono già tanti i nomi vagliati dalla dirigenza, con alcune preferenze ben tangibili. Una in primis quella che porta a Thiago Motta che avrebbe scavalcato pure Antonio Conte.

Il tecnico del Bologna piace per il suo calcio offensivo, moderno e divertente e per la sua capacità di lavorare con i giovani. Sull’ex centrocampista della Nazionale, però, la concorrenza è già tanta. Ecco perché in casa rossonera esistono anche alternative. tra queste lo spagnolo Julen Lopetegui.

Ex Siviglia, una Europa League conquistata con la formazione andalusa, è alla ricerca di una panchina di prestigio e di livello. Il Milan, come spiega Todofichajes.com, sembrava inizialmente in pole ma il Barcellona può decisamente mettere la freccia.

Lopetegui ha giocato con la maglia blaugrana dal 1994 al 1997 e di certo non resterebbe insensibile alla chiamata dei culé. Il suo nome è sponsorizzato da alcuni membri del direttivo blaugrana, fino al ds Deco. Lopetegui conosce gran parte dei calciatori della rosa e soprattutto dei giovani del Barcellona e potrebbe essere la soluzione ideale per arpire un nuovo corso dopo l’addio di Xavi.

Le prossime settimane saranno decisive, anche perché in Catalogna si valuta l’opzione De Zerbi. Il Milan attende l’evolversi della situazione fermo restando che Pioli si giocherà nelle prossime settimane le sue chance.