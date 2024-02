Niente Bayern, c’è solo il Milan: il messaggio fa impazzire i tifosi

Il rossonero ha fatto una grande dichiarazione al Milan, la stessa che allontana le recenti voci di mercato che l’accostano al Bayern Monaco.

Si è cominciato a parlare in netto anticipo della possibilità che il Milan effettui un’altra cessione di lusso quest’estate per finanziare in maniera massiccia il prossimo mercato. Per alcune fonti, non c’è dubbio che avvenga quanto successo nel 2023 con Sandro Tonali: il centrocampista italiano è stato ceduto al Newcastle per più di 70 milioni, permettendo di conseguenza al Milan di rifarsi velocemente la rosa. Se sarà così anche la prossima estate non è certo, ma come detto le ipotesi sono già numerose.

Mike Maignan, Rafael Leão, Theo Hernandez? Chi potrebbe lasciare il Milan in cambio di enormi somme di denaro? Sappiamo bene quanto siano prepotenti le voci di mercato che accostano i tre top rossoneri sopracitati ad altrettante big d’Europa. Su Leao si sta muovendo il Paris Saint Germain. Mentre Maignan e Theo pare siano finiti nei radar del Bayern Monaco. Sì, i bavaresi avranno la necessità in estate di ritoccare la porta e la sinistra della difesa.

Neuer è ormai vicino ad appendere i guantoni al chiodo, mentre Alphonso Davies si dice abbia stretto in netto anticipo un accordo verbale col Real Madrid. La notizia più recente della BILD dice che il Bayern ha individuato in Theo Hernandez il sostituto più adatto di Davies. Una novità di mercato che ha spaventato enormemente i tifosi rossoneri. Ma…per fortuna, è arrivato un messaggio splendido a rincuorare tutti.

Theo Hernandez allontana ogni voce: “Il meglio deve ancora venire”

Il Milan sta già lavorando al rinnovo di Theo Hernandez, il cui contratto andrà in scadenza nel 2026. Lo stesso sta facendo per Maignan, lo sappiamo, anche se su quel fronte la strada appare più in salita. Quanto a Theo, come accennato, hanno spaventato le recenti voci sull’interesse del Bayern Monaco. Ma è stato il terzino stesso a tranquillizzare tutti con un bellissimo messaggio. Nella giornata di lunedì è stato premiato per le 200 presenze in rossonero. Un traguardo grandioso per il francese, che ha contribuito a renderlo tra i migliori al mondo nel suo ruolo.

Per festeggiare l’obiettivo, Theo Hernandez ha postato un bel contenuto sui social, in cui ha scritto in didascalia: “Felice e orgoglioso di aver raggiunto le 200 presenze con il Milan, e il meglio deve ancora venire”. Insomma, il messaggio del terzino rossonero lascia intendere in maniera anche chiara che il suo cammino col Diavolo è ancora lungo e che la sua voglia di successi a Milano è sempre enorme. Una risposta puntuale alle recenti voci di mercato: per Theo c’è solo il Milan!