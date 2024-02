Pioli, conferme sul futuro: è nella lista di un top club

Si continua a parlare del possibile valzer di panchine in Serie A per la prossima stagione, con Stefano Pioli al centro delle voci.

Durante la scorsa estate sono stati pochissimi i cambiamenti di panchine in Serie A. Quasi nessuna big, Napoli a parte, ha deciso o è stata costretta a reperire un nuovo tecnico, con la maggior parte dei club che hanno dato continuità alle loro scelte e progetti.

Tutto diverso dovrebbe essere invece in vista della prossima stagione. Molte squadre andranno incontro a cambiamenti strutturali importanti, ad avvicendamenti in panchina che potranno stravolgere anche l’economia del calcio italiano. Uno dei tecnici che potrebbe finire sul ‘mercato’ è senza dubbio Stefano Pioli.

Il Milan infatti valuterà a fine stagione un possibile cambiamento in panchina, mettendo forse la parola fine all’era Pioli. Il tecnico dell’ultimo Scudetto potrebbe fare le valigie. Intanto sul suo conto proseguono a circolare diverse voci, con l’interessamento confermato di un top club.

Il club italiano segue tre allenatori, c’è anche Pioli

Una squadra italiana, che sicuramente cambierà allenatore per la prossima stagione, starebbe pensando seriamente anche a Stefano Pioli. Si tratta del Napoli, che in queste settimane si è affidato a Francesco Calzona come traghettatore ma che sta già lavorando per trovare un nuovo allenatore di primo piano.

Secondo gli aggiornamenti de La Repubblica, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe composto una short-list in vista della prossima annata. Il Napoli è sulle tracce di Vincenzo Italiano della Fiorentina, Ivan Juric del Torino e anche il già citato Pioli. Tre allenatori molto diversi l’uno dall’altro, per come fanno giocare le loro squadre e per possibili progetti di prospettiva.

La candidatura di Pioli resta forte, sia perché a giugno potrebbe ritrovarsi svincolato nel caso in cui il Milan decidesse di proseguire con un altro tecnico, sia perché è il profilo dell’allenatore di provincia capace di crescere e diventare uomo vincente. Lo ha dimostrato in rossonero negli ultimi anni, potrà provare a replicarlo a Napoli, con una squadra bisognosa di nuove certezze.

Intanto il quotidiano nazionale esclude che Antonio Conte possa essere una pista praticabile per il Napoli. L’ex c.t. azzurro non è convinto della proposta di De Laurentiis e si sarebbe detto poco interessato ad allenare i campioni d’Italia in carica. Resta viva l’ipotesi Milan per Conte, che troverebbe un ambiente più confacente alle sue esigenze.