Come vedere il Milan in Europa League: con questa offerta risparmierai tantissimo

L’Europa League è il grande obiettivo del Milan nel finale di stagione. C’è un modo per vedere le partite dei rossoneri in coppa anche senza Sky o Dazn

Con il piazzamento Champions ben saldo specie se dovesse qualificarsi anche la quinta classificata alla prossima edizione, il Milan proverà ad andare fino in fondo in Europa League, competizione che è divenuta, di fatto, l’obiettivo principale nell’annata rossonera, nata con ben altre prospettive.

Mai il Milan, nelle precedenti edizioni cui ha partecipato, è andato oltre gli ottavi di finale in Europa League, traguardo raggiunto anche in quella in corso. Leao e compagni si giocheranno il passaggio ai quarti nel doppio confronto con lo Slavia Praga, un avversario insidioso ma indubbiamente alla portata dei rossoneri.

Andata giovedì 7 marzo alle 21 a San Siro, ritorno una settimana dopo (alle 18.45) alla Eden Arena di Praga , stesso stadio che ha ospitato l’ultima finale di Conference League vinta dal West Ham contro la Fiorentina. Sarà un confronto inedito per il Milan quello con lo Slavia. Mai, i rossoneri l’hanno affrontata in un match europeo a differenza dei rivali dello Sparta, opposti a loro volta al Liverpool agli ottavi.

Milan, c’è un’opzione in più per vedere l’Europa League

In attesa della doppia sfida con lo Slavia, vogliamo parlarvi di una nuova opportunità per seguire le partite del Milan in Europa League. Come sapete, tutti i match della competizione sono trasmessi da Sky (per gli abbonati al pacchetto Calcio) e Dazn (sono compresi nell’abbonamento Standard).

Tuttavia c’è un’altra possibilità per vederli, risparmiando anche sul prezzo di abbonamento. Ci riferiamo a NowTv, la piattaforma di Sky che trasmette in streaming gli eventi in esclusiva della pay tv satellitare.

Abbonarsi a NowTv è facilissimo. Basta registrarsi sul sito o la app e attivare l’abbonamento scelto tramite un metodo di pagamento consentito. Al momento è possibile sottoscrivere un’interessante offerta al Pass Sport. Quest’ultima prevede l’opportunità di abbonarsi a 9.99€ mese con una permanenza minima di 12 mesi.

Nei 9.99€ è compresa la visione, oltreché dell’Europa League, anche dei 3 match di Serie A che trasmette Sky in ogni giornata di campionato, della Champions League, di Premier League, Bundesliga e Ligue 1, di Serie B e Serie C. Ampia la copertura anche degli altri sport con tutti i GP di Formula 1 e MotoGP, tutti i tornei Atp e Wta di Tennis con Wimbledon in esclusiva, il Basket NBA, l’Eurolega e tanto altro.

Su NowTV, inoltre, tra giugno e luglio saranno trasmesse anche tutte le partite degli Europei di calcio 2024 in programma in Germania con l’Italia di Spalletti inserita nel girone con Spagna, Croazia e Albania.

Se non desiderate vincolarvi per un anno, NowTv mette a disposizione anche l’abbonamento a 14.99€ al mese con il quale potrete vedere tutti i contenuti citati, riservandovi però la possibilità di disdetta (senza costi) dopo ogni mese di visione.

Sia l’abbonamento a 9.99 con vincolo a un anno che quello mensile a 14.99€ consentono la visione da sito a app solo da un dispositivo. Se volte avere due visioni in contemporanea, le tariffe aumentano con il Pass Sport a 15.99€ (con permanenza minima a 12 mesi) o 19.99€ con possibilità di disdetta mensile.

L’applicazione di NowTV è disponibile in tutti i vari store digitali. La potete utilizzare su smart tv, smartphone, tablet oppure tramite Amazon Fire Stick. Da pc, invece, basta effettuare l’accesso su nowtv.it, sito dal quale potete registrarvi e abbonarvi alla piattaforma.