Dalla Premier League al Milan, a giugno è possibile: lo rispediscono in Serie A

Il calciatore è pronto a lasciare la Premier League e far ritorno in Serie A. Non ha avuto la fortuna sperata in Inghilterra e l’Italia può raccoglierlo.

Il Milan è già proiettato al mercato estivo e ai suoi obiettivi in entrata per rinforzare una rosa ottima ma che ha bisogno di essere puntellata. Cosa manca in termini tecnici alla squadra rossonera per dirsi completa? Qualcosina da sistemare c’è di certo, e in ogni reparto. A partire dalla difesa, andrà trovato un sostitua degno di Simon Kjaer, così come serviranno due nuovi terzini, uno per la destra e un altro per la sinistra. D’altronde Florenzi potrebbe salutare, e Theo Hernandez ha bisogno da anni di un suo vice.

L’altro reparto, quello che ha più urgenza di rinforzi, è indubbiamente l’attacco. Olivier Giroud potrà salutare in favore di un suo trasferimento in MLS, ma a prescindere dalla sua partenza il Milan ha già avviato le ricerche del nuovo centravanti titolare. Al centrocampo? Beh, si aspettava un rinforzo già a gennaio dopo la partenza di Rade Krunic, ma non è stato acquistato alcun innesto. Il colpo per la mediana è dunque posticipato alla prossima estate.

Che tipo di centrocampista serve al Milan? Sicuramente, date le caratteristiche di quelli già presenti in rosa (Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Bennacer e Adli) servirebbe un regista bravo nella costruzione e chiaramente anche in fase di ostruzione. Un profilo in particolare può tornare in auge per il prossimo mercato dei centrocampisti.

È andata male a Manchester, torna in Serie A

Come riporta il Manchester Evening News, i Red Devils sono pronti a rispedire al mittente Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina che ha passato questa stagione in prestito allo United. Ricordiamo che il club inglese ha ancora un diritto di riscatto da poter esercitare a fine stagione, e fissato a 20 milioni di euro più 5 di bonus. Non c’è la minima intenzione di usufruirne. Dopo aver versato nelle casse della Fiorentina 9 milioni per il prestito oneroso, lo United è pronto a rimandare Amrabat in Italia a giugno.

Il marocchino non ha convinto, né il suo club né i tifosi. Pochissimo spazio alla corte di Erik Ten Hag, che in tutta la stagione gli ha concesso poco più di 1000 minuti in campo. Lo stesso Amrabat è deluso, dato che pensava di essersi realizzato col salto tra le fila del Manchester United. Ad ogni modo, è improbabile che la Fiorentina voglia tenerlo con sé in vista della prossima stagione. Il Milan, che cerca un centrocampista dalle caratteristiche simili, potrebbe dunque approfittarne.

Anche perché, sono indiscusse le qualità di Sofyan, che ha avuto grossi problemi ad ambientarsi a Manchester, oltre che qualche infortunio a condizionarne la presenza in campo. Il Milan potrebbe concretamente pensare al marocchino anche in virtù del contratto in scadenza nel 2025 con la Fiorentina. Insomma, un affare low cost per un giocatore di grande calibro voglioso di riscatto.