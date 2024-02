L’attaccante arriva dalla Spagna: al Milan per 20 milioni

Ecco chi potrebbe essere il nuovo attaccante del Milan per la prossima stagione. Può vestire il rossonero per una ventina di milioni

Si scrive tanto di calciomercato stamani sui quotidiani sportivi. Il Milan venerdì tornerà in campo per sfidare la Lazio per la ventisettesima giornata di Serie A, ma il pensiero della dirigenza in via Aldo Rossi è anche all’estate, quando il Diavolo sarà chiamato a mettere le mani su un nuovo centravanti.

In questi giorni si parla tanto di possibili cessioni e del tecnico che siederà sulla panchina del Milan, ma una delle priorità di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada è certamente l’acquisto di un nuovo bomber. Il 2024 non può non essere l’anno dell’attaccante.

Serve un calciatore giovane, capace di garantire gol per il presente e per il futuro. Olivier Giroud, d’altronde, compirà 38 anni il prossimo 30 settembre e non può avere ancora una volta tutto il peso dell’attacco sulle sue spalle, come fatto negli ultimi anni. A prescindere dal suo futuro – è difronte ad un bivio, Milan o Stati Uniti – i rossoneri dovranno acquistare un centravanti.

Stamani si è così tornati a parlare di Joshua Zirkzee, che è in cima alla lista dei desideri della dirigenza del Diavolo. L’olandese ha convinto tutti e potrebbe lasciare il Bologna per una cifra sui 40 milioni di euro, anche se i rossoblu sperano di incassare di più dalla sua cessione. C’è chiaramente da fare i conti con il possibile interesse del Bayern Monaco, ma soprattutto con quello della Premier League. Manchester United e soprattutto Arsenal, infatti, sono in prima linea per mettere le mani sul talentuoso giocatore, che in passato ha indossato anche la maglia del Parma.

Occhi in Spagna per l’attaccante

Guardare alle alternative, però, è un dovere e come è noto sul taccuino di Moncada ci sono anche altri profili importanti come Gimenez del Feyenoord, Sesko del Lipsia e Jonathan David del Lille.

Proprio quest’ultimo viene citato dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, il Milan non ha perso di vista l’attaccante canadese, che ha un contratto in scadenza nel 2025. Può dunque rappresentare un’occasione da poter cogliere.

I rapporti tra il Diavolo e il Lille, d’altronde, sono più che ottimi e questo può certamente aiutare. Il Corriere aggiunge anche un altro profilo. Tra i nomi seguiti dal Milan ci sarebbe, infatti, anche Youssef En-Nesyri. Il calciatore del Siviglia, nonostante una stagione non esaltante, ha, comunque, superato le dieci reti in tutte le competizioni. Il suo prezzo non è elevatissimo e può così sbarcare in Italia per meno di 20 milioni di euro. E’ caccia al bomber, dunque, in casa rossonera e i profili sul taccuino di Moncada sono davvero parecchi.