Maignan e il calo di rendimento: “Non si riconosce più nel Milan”

L’ex portiere ha commentato le prestazioni poco convincenti del portiere francese e ha ipotizzato il motivo: il suo pensiero a riguardo

Il Milan aveva inanellato una serie di risultati utili importante nelle scorse settimane, ma ultimamente c’è stato un crollo improvviso. Tutto è cominciato due domeniche fa all’U-Power Stadium contro il Monza.

Il 4-2 subito contro i brianzoli ha interrotto la striscia positiva, ma a quella si è sommata la sconfitta in Francia per 3-2 con il Rennes, anche se indolore. Il Diavolo infatti è riuscito comunque a passare il turno e a guadagnare gli ottavi di finale di Europa League. Domenica sera a San Siro è arrivato invece un pari contro l’Atalanta, che ha allungato a tre le partite senza vittoria della squadra di Stefano Pioli.

I rossoneri sono tornati a subire gol con una certa facilità. Le fragilità difensive sono state il vero cruccio della stagione del Milan e continuano a manifestarsi in maniera chiara. Al poco equilibrio della squadra, quest’anno si è aggiunto un problema in più, che riguarda le prestazioni di Mike Maignan. L’ex Lille ha commesso più errori rispetto al passato, e il suo apporto ha prodotto meno punti. Il francese aveva abituato molto bene i suoi tifosi, che ora si aspettano di più.

Le parole di Stefano Braglia sul portiere rossonero

A commentare il calo di rendimento dell’estremo difensore dei rossoneri è stato anche Simone Braglia a Tuttomercatoweb. L’ex portiere di Genoa e Perugia è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, e si è soffermato sul tema Maignan.

Queste le sue dichiarazioni in merito: “Leggo da più parti varie considerazioni, ma la verità è che non si riconosce più nel progetto del club. Vedo una gran confusione attorno al Milan e un giocatore dello spessore di Maignan non si riconosce più in questo Milan. Non sta rendendo più come prima, questo è vero, ma sfido tutti a rendere con i problemi di quest’anno anche in campo”.

Braglia, che ha disputato anche una stagione con il Milan, ma senza mai scendere in campo in gare ufficiali, ha poi aggiunto: “Il suo valore non è messo in discussione, anzi, ma ho paura che possa andar via. Ad oggi non vedo un Milan che in futuro possa attrarre giocatori del calibro di Maignan”.