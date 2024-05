Milan, il primo obiettivo per l’attacco è cambiato: superato Zirkzee

Le ultime sul possibile colpo in avanti del Milan. Ci sono delle novità secondo quanto scrive oggi il Corriere della Sera: il punto della situazione

Il Milan è chiamato ad acquistare un grande bomber. I rossoneri contro la Salernitana saluteranno Olivier Giroud, che ha guidato l’attacco del Diavolo nel corso degli ultimi tre anni.

Serve dunque un centravanti all’altezza, che garantisca tanti gol sia per l’oggi che per il domani. La caccia è ormai partita da tempo e secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, in edicola stamani, ci sarebbe una novità: Serhou Guirassy sarebbe, infatti, balzato in prima fila. D’altronde nei giorni scorsi – come vi abbiamo documentato – c’è stato un incontro tra il Milan e i dirigente dello Stoccarda in via Aldo Rossi, nella sede del Diavolo.

Si è parlato di diversi profili, ma il nome caldo è stato chiaramente quello di Guirassy, che ha chiuso l’ultima stagione con 30 gol in 30 partite, 28 in Bundesliga e 2 in Coppa di Germania.

Colpo in attacco

Impossibile passare inosservato. Anche perché si può acquistare solamente per 17,5 milioni di euro, quelli della clausola rescissoria.

Clausola rescissoria che chiaramente ha attirato l’attenzione anche di altre squadre, Borussia Dortmund su tutte. I tedeschi, infatti, sono davvero intenzionati a mettere le mani sul classe 1996 dello Stoccarda. La situazione va dunque seguita molto bene, perché la concorrenza è davvero importante, di fatto, per ogni obiettivo.

Nonostante il Corriere della Sera abbia messo in prima fila Guirassy, non si può certo escludere Joshua Zirkzee. Il calciatore del Bologna ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro e anche in questo caso non manca la concorrenza. Juve e Inter ci starebbero pensando, ma il Diavolo potrebbe avere il vantaggio del cartellino di Alexis Saelemaekers che i felsinei sono intenzionati a riscattare.

Attenzione chiaramente anche alla pista estera. L’Inghilterra segue l’olandese da tempo, lo sta facendo soprattutto l’Arsenal. La pista della Premier League piace particolarmente al suo entourage, ma Zirkzee vorrebbe continuare a crescere giocando in Serie A, un campionato in cui si è imposto e che chiaramente conosce molto bene.

Sullo sfondo restano altri profili come Gimenez del Feyenoord, ma soprattutto JonathanDavid del Lille. Il canadese, con il contratto in scadenza nel 2025, rappresenta un’opportunità a maggiore ragione se dovesse arrivare davvero Paulo Fonseca.