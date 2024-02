Milan ai Quarti di Youth League, Braga KO ai rigori: super Raveyre

Oggi pomeriggio i ragazzi di Abate hanno sfidato la squadra portoghese per continuare il percorso in Europa: missione compiuta.

La scorsa settimana la Prima Squadra del Milan è riuscita ad accedere agli Ottavi di Europa League battendo il Rennes nel playoff. Oggi pomeriggio toccava alla Primavera affrontare lo Sporting Braga negli Ottavi di Youth League, una partita secca per decretare il passaggio ai Quarti. Si è giocato al Puma House of Football – Centro P. Vismara e i Diavoli hanno avuto la meglio.

Avvio di match subito scoppiettante, con occasioni per entrambe le formazioni. I rossoneri al 12′ hanno sbagliato un calcio di rigore con Diego Sia, che se lo era guadagnato e che ha trovato Joao Carvalho abile nel respingere il tiro anche con l’aiuto della traversa. Traversa che pure i portoghesi colpiscono al 16′ con una conclusione di Vasconcelos deviata da Jan-Carlo Simic.

Al 21′ Sia si è riscattato segnando il gol dell’1-0 su assist di Filippo Scotti. Il Braga reagisce e va alla ricerca del pareggio, trovando anche un buon Noah Raveyre a impedire loro di farcela. È una partita abbastanza combattuta, con diversi falli e l’arbitro che estrae più cartellini gialli per cercare di calmare l’esuberanza dei calciatori.

Al 51′ palo di Scotti con un colpo di testa su ottimo assist di Francesco Camarda, otto minuti dopo è il portoghese Furtado a colpire la traversa con una conclusione dall’interno dell’area. Al 66′ gli sforzi degli ospiti vengono premiati: Dinis Rodrigues fa 1-1 mettendo facilmente il pallone in rete sul preciso passaggio Furtado.

Il Milan Primavera ci tiene ad accedere ai Quarti di Youth League: al 71′ Kevin Zeroli trova il 2-1 con una bellissima deviazione sul cross del neo-entrato Davide Bartesaghi. Nel finale il Braga si butta in avanti per provare a segnare il 2-2, che arriva al quarto dei cinque minuti di recupero con il colpo di testa di Furtado, che anticipa Nsiala. Un gol che ha gelato i giovani diavoli. Per decidere la qualificazione si è andati ai calci di rigore.

Bartesaghi GOL

Vasconcelos GOL

Simic GOL

Kelvin PARATO

Sia GOL

Chissumba GOL

Malaspina PARATO

Rodrigues PARATO

Zeroli GOL

Milan ai Quarti di Youth League, dove affronterà la vincente di Real Madrid-Lipsia (si gioca alle ore 18). Una bella soddisfazione per la Primavera di Pioli.