Milan, attento: su un fantasista spunta una rivale in Serie A

Il Milan ha messo nel mirino il polacco Szymanski: i rossoneri devono però guardarsi dalla concorrenza. Un altro club di A lo vuole

Un centravanti giovane ma con esperienza, in grado di garantire un buon bottino di gol e magari anche poco costoso. Può essere questo un ipotetico annuncio del Milan in vista della prossima stagione, quando il club rossonero sarà chiamato a rinforzare la prima linea.

Olivier Giroud, com’è noto, è attanagliato da un dubbio amletico: proseguire in maglia rossonera rinnovando il contratto e chiudendo a Milano la sua fulgida carriera oppure compiere una scelta di vita, traslocare ad Ovest, nella Mls, in un torneo meno competitivo ma ideale per per l’ultimo ingaggio.

Dalla scelta del francese dipenderà anche il mercato attaccanti del Milan, anche se il club rossonero è ugualmente alla ricerca di un centravanti che possa caricarsi sulle spalle la squadra, anche alla luce della carta d’identità di Giroud che segna 38 anni ad ottobre.

Tanti i nomi vagliati dalla dirigenza, profili di sicuro affidamento a livello internazionale. Da Jonathan David del Lille al giovane sloveno Sesko del Lipsia fino a Guirassy, bomber guineiano in forza allo Stoccarda. Il preferito, però, resta sempre Joshua Zirkzee, l’olandese 22enne che con indosso la maglia del Bologna sta facendo sfracelli in questa Serie A.

Milan, per Szymanski è sfida al Napoli

Non solo attacco, però. Gli uomini mercato del Milan, però, scandagliano a tutto tondo le varie opportunità di mercato e da qualche settimane nel novero della lista dei gli acquisti è finito anche il centrocampista polacco Sebastian Szymanski. Classe ’99, in questa stagione sta esaltando Istanbul – sponda Fenerbahce – a suon di prestazioni e gol a raffica.

Sono ben nove reti ed altrettanti assist in Super Lig, il massimo torneo turco, mentre due gli assist in sei gare di Conference League. Un bottino davvero di rilievo, numeri da bomber di razza sebbene sia un trequartista. La duttilità è però il suo forte, perché il 24enne può giocare anche come centrocampista centrale oppure come esterno destro offensivo.

Si sta confermando anche in Turchia dopo l’ottima stagione in Eredivisie, al Feyenoord tanto da aver attirato le attenzioni degli scout rossoneri. Non solo il Milan, però, sul talento polacco. In Serie A, infatti, anche il Napoli ha messo gli occhi su Szymanski, considerato l’erede perfetto di Zielinski, ad un passo dal firmare con l’Inter a parametro zero.

Potrebbe quindi profilarsi presto una sfida di mercato tra i due club di Serie A, con il Milan che però avrebbe il vantaggio di disputare la prossima edizione della Champions League a cui – salvo clamorosi colpi di scena – i partenopei non prenderanno parte.