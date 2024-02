Milan, i mali del Diavolo: c’è una sola via per Pioli

Le ultime sul futuro del Milan e del suo tecnico Stefano Pioli: i rossoneri si giocano tutto in questa seconda parte di stagione

C’è tanto calciomercato sulle pagine dei giornali sportivi in edicola oggi, ma si parla anche del futuro della panchina del Milan. Un futuro che ancora non è stato deciso.

La squadra rossonera così come il suo tecnico, Stefano Pioli, si gioca tutto in questa seconda fase della stagione. La Gazzetta dello Sport fa dunque un focus su quanto successo finora e su quanto dovrebbe accadere affinché il tecnico di Parma possa sperare di tenersi il posto.

Una decisione non è quindi arrivata, ma in casa Milan si interrogano su quanto visto fino a questo momento. Di certo non fa piacere il grande distacco dall’Inter capolista. Un distacco che oggi potrebbe diventare di 16 punti in caso di vittoria dei nerazzurri contro l’Atalanta. Tra i grandi mali del Diavolo ci sono stati anche gli scontri diretti, oltre che i tanti infortuni.

La Gazzetta punta la lente di ingrandimento sul reparto difensivo, con i 32 gol subiti in 26 gare, 20 in più della squadra di Simone Inzaghi. Un ruolino allarmante, che peggiora se si considerano solo i numeri in trasferta. Altro problema è il rendimento di Chukwueze e Okafor che non stanno per nulla convincendo.

Aggrappati all’Europa

Così dopo l’eliminazione dalla Champions, nella fase a gironi, si resta aggrappati all’Europa League. Un’eventuale vittoria del trofeo, garantirebbe a Pioli una permanenza in panchina fino a scadenza del contratto, il 30 giugno 2025.

Servirà chiaramente blindare anche la posizione in campionato. Dopo gli ultimi passi falsi contro Monza e Atalanta, la distanza con le squadre sotto si è ridotta, ma il Milan deve provare ad avvicinarsi alla Juve. Un secondo posto sarebbe ben visto dai piani alti di via Aldo Rossi

Una prova convincente come quella contro l’Atalanta, dove il Milan ha fornito una prestazione di alto livello, nonostante un risultato negativo, può certamente aiutare Stefano Pioli a tenersi il Milan. Una decisione, come detto, non è stata ancora presa. In primavera si inizieranno a tirare le prime somme e un Diavolo in corsa per l’Europa League e ben saldo al terzo posto, potrebbero rinviare la decisione finale al termine della stagione. Poi, una vittoria nel derby, potrebbe aiutare Pioli a convincere anche i tifosi, oggi i più scettici nei suoi confronti.