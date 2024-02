Milan, occhi in Premier per il difensore: arriva da Manchester

Il Milan è a caccia di difensori per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione: il mirino è caduto in Premier League, a Manchester c’è un grande obiettivo

Un difensore centrale, di esperienza internazionale che possa rinforzare il reparto senza alcun dubbio. Le priorità sono state dettate in casa Milan, con Furlani e Moncada che già lavorano in vista della prossima stagione. Come la qualificazine nella prossima Champions League sembra in ghiaccio nonostante il punto racimolato nelle ultime due giornate che ha frenato non poco la corsa dei rossoneri.

In estate possibile che la rosa del Milan cambi faccia: Kjaer ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno ed è possibile che arrivino offerte anche importanti per Tomori, soprattutto se dovesse disputare un Europeo di rilievo qualora dovesse essere confermato.

Ecco perché se da un lato la dirigenza del Milan cerca calciatori giovani e di prospettiva, da far crescere, dall’altro servono anche profili già pronti considerato come nella prossima stagione il Milan sarà chiamato a disputare una Champions League di rilievo – con la nuova formula – e soprattutto puntare allo scudetto.

Milan, spunta Lindelöf: possibile l’assalto

In quest’ottica, il mirino degli uomini mercato rossoneri è finito in Premier League, al Manchester United. Stando a quanto affermano dall’Inghilterra, l’ultimo nome monitorato è quello di Victor Lindelöf, difensore svedese che potrebbe lasciare a fine stagione i Red Devils.

Il suo contratto in scadenza è nel giugno del 2025 e sono già diversi i club che si sono informati sulla sua situazione contrattuale, sia di Premier League che sauditi. Sembra proprio che a fine stagione Lindelöf possa andare via dallo United nell’ottica di una nuova rivoluzione della rosa che potrebbe andare in scena.

D’altronde il difensore svedese, sebbene abbia collezionato 21 presenze, non è considerato un intoccabile da Ten Hag. I diversi infortuni e le prestazion non giudicate all’altezza non ne fanno un calciatore imprescindibile, da qui la decisione di venderlo in caso di buona offerta.

Ed il Milan sarebbe pronto ad approfittarne, con il club di via Aldo Rossi che sarebbe un’opportunità per il centrale di rivitalizzare la sua carriera e dare vita ad una nuova sfida in un club ambizioso e di vertice. Lindelöf in estate avrà varie opportunità per proseguire la sua carriera e di certo la presenza di Ibrahimovic nella dirigenza potrebbe essere un valore aggiunto in caso fosse necessario convincerlo a sposare il rossonero. Molto, però, dipenderà anche dai club che si faranno avanti con lo United per chiudere l’accordo.