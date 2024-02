Milan, occhi su un gioiello dello Sporting: richiesta shock per il cartellino

Novità per la difesa rossonera: spunta un nome nuovo tra i tanti che potrebbero arrivare a Milanello per migliorare il reparto.

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan dovrebbe intervenire in tutti i settori, le mancanze dell’organico sono chiare e bisogna anche considerare chi potrebbe andarsene. Nella retroguardia, ad esempio, appare scontato l’addio di Simon Kjaer. Il quasi 35enne ha un contratto in scadenza a fine giugno e finora non si è mai parlato di un eventuale rinnovo.

Da capire anche se arriveranno offerte per gli altri difensori e come si comporterà la dirigenza. Non sono mancati alcuni rumors su interessamenti di società estere per Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Pierre Kalulu, anche se negli ultimi mesi hanno perso consistenza perché i tre sono rimasti fuori per infortunio e sono rientrati da poco. Vedremo se a fine stagione ci daranno delle proposte concrete.

Milan, nuovo centrale dallo Sporting?

Il reparto scouting rossonero sta visionando tanti giocatori che potrebbero essere utili al progetto. Si va da futuri parametri zero come Lloyd Kelly del Bournemouth e Tosin Adarabioyo del Fulham ad altri profili che invece richiederebbero un investimento. Basti pensare al costoso Alessandro Buongiorno del Torino o ai più “economici” Maxence Lacroix del Wolfsburg e Lilian Brassier del Brest.

Secondo quanto rivelato da Fichjes.net, nella lista di Geoffrey Moncada ci sarebbe anche Ousmane Diomande. Il 20enne ivoriano milita nello Sporting CP, nel quale è approdato nell’estate 2023 proveniente dal Midtjylland, squadra della Danimarca. Un affare da 7,5 milioni di euro che si è rivelato azzeccato per il club portoghese, visto che il giocatore si è subito imposto come titolare.

23 presenze, 2 gol e 1 assist in questa stagione. Ha fatto parte del gruppo della Costa d’Avorio che ha vinto la Coppa d’Africa, anche se ha giocato solo nelle prime due partite della fase a gironi e poi è rimasto a guardare. Il Milan è tra i club che lo sta osservando, ma la concorrenza è di quelle forti: Chelsea e Manchester United sono in corsa e sono pronte a dare vita a un derby tutto inglese per assicurarsi il difensore.

Nel suo contratto è presente una clausola di risoluzione da 80 milioni e lo Sporting CP cercherà di guadagnare più soldi possibili dalla sua cessione. Il prezzo finale potrebbe arrivare anche a 50 milioni se nei prossimi mesi Diomande dovesse continuare a fare bene. Quella portoghese è spesso una bottega cara e in Premier League non si fanno troppi problemi ad accontentare richieste esagerate. Per il Milan un’operazione molto difficile.