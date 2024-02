Milan, Pioli saluta a fine stagione: c’è già il nome del nuovo club

Stefano Pioli è pronto a dire addio a fine stagione al Milan: in caso di partenza, il tecnico ha già tra le mani un nuovo incarico

Ultimi tre mesi di campionato, poi la testa sarà al mercato ed a programmare la prossima stagione. C’è, però, un campionato da chiudere, raggiungere gli obiettivi prefissati sia nella Serie A che nelle coppe europee. Il Milan deve ancora centrare i traguardi di inizio stagione. Solo allora si tireranno le somme, con la dirigenza che sarà chiamata ad un’analisi profonda per poi pianificare il 2024/2025.

Furlani e Moncada ma anche e soprattutto il super consigliere Zlatan Ibrahimovic che naturalmente avrà una grossa voce in capitolo. Una vera e propria triade che deciderà come cambiare volto ai rossoneri. Prima di fine stagione, però, nesuna decisione potrà essere presa.

In ballo, infatti, la qualificazione alla prossima Champions League che regala una pioggia di milioni eventualmente da reinvestire: non sembra essere in discussione, certo, ma è bene aspettare l’aritmetica. Dal risultato finale in stagione dipenderà anche il futuro di Stefano Pioli.

Al momento le percentuali di una sua permanenza a Milano sono davvero molto basse: la situazione, però, potrebbe cambiare rapidamente soprattutto se dovesse vincere l’Europa League e chiudere al secondo oppure terzo posto in campionato.

Milan, addio Pioli: il tecnico ha già un’altra panchina

In caso di addio al Milan, però, sembra proprio che Pioli non resterà senza panchina, anzi. Il tecnico parmigiano è addirittura in pole per un’altra squadra prestigiosa del nostro campionato. In un viaggio ideale, basterà mettersi in auto e percorrere verso Sud l’intera A1, l’AutoSole fino all’ultimo chilometro, a Napoli.

Gli azzurri sono attualmente noni in campionato, la qualificazione alla prossima Champions League è pressoché un miraggio e l’interregno di Calzona terminerà a fine stagione. De Laurentiis, per ricostruire, è a caccia di un tecnico esperto e bravo anche coin i giovani.

Il sogno è sempre Antonio Conte, contattato anche ad ottobre in vista di un possibile esonero di Garcia arrivato poi il mese successivo. Il salentino, però, ha molte pretendenti ed è difficile da ingaggiare. Ecco perché, come spiega “Il Mattino”, in pole ci sarebbe proprio Pioli.

Un allenatore apprezzato fin dalla scorsa stagione quando con il suo Milan imbrigliò il Napoli sia in campionato che in Champions League, eliminandolo ai quarti di finale. Un gioco offensivo e soprattutto il dogma del 4-3-3, con la modifica del 4-2-3-1, lo inseriscono di diritto nel novero dei preferiti dal patron azzurro.