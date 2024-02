Milan, svelato il retroscena dell’allenamento: Pioli ne è stato contento

L’allenatore piacevolmente sorpreso dalla scelta di alcuni giocatori in particolari: cosa è successo in questi giorni

Dopo il pareggio di domenica sera a San Siro contro l’Atalanta, il Milan è tornato subito al lavoro per preparare la sfida di venerdì sera contro la Lazio. All’Olimpico si disputa infatti l’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A.

I rossoneri non hanno intenzione di staccare assolutamente la spina, nonostante sia arrivato un risultato deludente in campionato e Inter e Juve abbiano preso 3 punti in classifica. La squadra di Stefano Pioli deve infatti intanto blindare il terzo posto e sperare in un calo di chi è davanti. Il Diavolo oggi ha svolto l’allenamento a Milanello sotto l’incessante pioggia. Gli ultimi aggiornamenti sul percorso di avvicinamento alla gara li ha forniti Sky Sport.

L’inviato Manuele Baiocchini, direttamente dal Centro Sportivo di Carnago, ha raccontato le ultime e ha rivelato anche un retroscena che riguarda il riposo dato dal tecnico alla sua squadra. Dopo la gara sfida contro la Dea, infatti, per tutta la squadra era previsto un giorno di riposo, ma qualcuno poteva aver bisogno di più tempo per ricaricare le batterie. In particolare, mister Pioli avrebbe deciso di concedere un giorno di riposo in più a tre calciatori della rosa.

Niente riposo aggiuntivo: subito al lavoro

Questi ultimi evidentemente erano più affaticati degli altri dopo i tanti impegni ravvicinati. Ricordiamo che il Milan ha dovuto infatti giocare ben 5 partite in 15 giorni fra campionato ed Europa League, dal match con il Napoli a quello con l’Atalanta.

Baiocchini non ha fatto il nome di questi tre giocatori, ma ha raccontato che tutti e tre si sarebbero comunque presentati regolarmente a Milanello. I tre calciatori hanno deciso quindi di rinunciare al giorno aggiuntivo di riposo e di mettersi immediatamente a disposizione dell’allenatore. Si tratta di un gesto che dimostra attaccamento al gruppo e voglia di tornare subito a far bene.

Mister Pioli ne è stato ovviamente molto felice. Le sensazioni sul gruppo Milan continuano ad essere molto positive. Ci sarà bisogno proprio di questo sacrificio da parte dei protagonisti per arrivare a raggiungere gli obiettivi stagionali del club. Il Milan ora si focalizza sulla trasferta contro la Lazio di Maurizio Sarri, dopodiché il focus sarà sui cechi dello Slavia Praga per gli ottavi di Europa League.