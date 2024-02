Milan, un sogno a rischio: si inserisce il Bayern Monaco

Il Bayern Monaco ha messo gli occhi su uno dei sogni dei tifosi rossoneri per la prossima stagione: sfumerà tutto?

Il periodo marzo-aprile sarà decisivo per capire chi siederà sulla panchina del Milan nella prossima stagione. La conferma di Stefano Pioli non è ancora certa, nonostante le manifestazioni di fiducia fatte dalla dirigenza nell’ultimo periodo.

L’allenatore emiliano ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e per essere confermato ha bisogno di fare risultati importanti nei prossimi mesi. Innanzitutto deve rimanere saldamente in una posizione Champions nella classifica della Serie A. Inoltre, deve arrivare in fondo in Europa League. Un altro test importante sarà il derby di campionato del 21 aprile, dovrà far vedere di aver imparato dalle scorse sconfitte contro l’Inter e vincere. Queste le condizioni che sono trapelate, anche se c’è chi pensa che non verrà comunque confermato.

Milan, attenzione al Bayern Monaco

Uno dei nomi forti accostati al Diavolo in questi mesi è Antonio Conte, anche se ultimamente la sua candidatura sembra meno concreta. L’allenatore pugliese sarebbe contento di allenare una piazza come quella milanista, però deve essere la dirigenza a farsi avanti seriamente e finora non pare essere successo. Altro profilo citato spesso è Thiago Motta, che sta facendo molto bene al Bologna e che viene monitorato pure dalla Juventus per un eventuale dopo Allegri.

Tra i tecnici italiani che i tifosi sognano c’è anche Roberto De Zerbi, il quale ha un passato da calciatore nel settore giovanile del Milan e non gli dispiacerebbe affatto tornare a Milano. Si tratta di un’operazione complicata per due motivi: la clausola di risoluzione da 13 milioni di euro da pagare al Brighton per liberarlo e la concorrenza di altre società importanti.

In queste settimane si è parlato soprattutto del Barcellona, che si ritrova a dover ingaggiare un sostituto di Xavi per la prossima stagione. Gli agenti di De Zerbi sono stati in Catalogna a metà febbraio, anche se ufficialmente per trattare il rinnovo di Araujo. Considerando le idee di calcio che ha, sarebbe ideale per il progetto tecnico blaugrana. Il club ha anche Hansi Flick tra le prime scelte.

A proposito di tedeschi, pure il Bayern Monaco sta tenendo in considerazione De Zerbi per la panchina. Com’è noto, Thomas Tuchel se ne andrà a fine stagione e adesso è partito il toto-nomi per rimpiazzarlo. Il giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland conferma che la prima scelta è Xabi Alonso, ma ci sono anche un piano B e un piano C nel caso in cui lo spagnolo del Bayer Leverkusen non dovesse arrivare. Una delle alternative è proprio l’allenatore del Brighton.