Milan, via Theo o Maignan per il centravanti

Il Milan potrebbe decidere di sacrificare un pezzo da 90, uno tra Theo Hernandez e Mike Maignan, per riuscire a mettere le mani sull’attaccante: ecco il punto della situazione secondo Tuttosport

Theo Hernandez, Mike Maignan e Rafa Leao. Sui giornali si continua a parlare di possibili cessione da parte del Milan. I rossoneri sarebbero così pronti a perdere i loro migliori giocatori.

E’ Tuttosport ad ipotizzare l’addio di Mike Maignan o Theo Hernandez, per una cifra vicina agli 80-100 milioni di euro. Una delle squadre che di più si sono interessate ai due calciatori è certamente il Bayern Monaco: secondo il giornale i tedeschi potrebbero giocarsi una carta importante per riuscire a mettere le mani su uno dei due talenti del Diavolo. Stiamo chiaramente parlando di Joshua Zirkzee, che i bavaresi potrebbero riportare a casa, dal Bologna, per quaranta milioni di euro. Passando proprio dai rossoblu, invece, il prezzo potrebbe essere più alto, sui 60 milioni.

L’affare così porterebbe il Bayern Monaco a mettere sul piatto il cartellino dell’olandese più una somma importante di denaro per riuscire ad acquistare uno tra Theo Hernandez e Mike Maignan.

Al momento sembra davvero fantamercato: non ci sono trattative per eventuali cessioni, ma è evidente che il Milan debba muoversi per blindare i due talenti francesi. Entrambi – come ipotizza il quotidiano – potrebbero decidere di prolungare l’attuale accordo che scade nel 2026, a cifre simili a quelle percepite attualmente da Rafa Leao, che dopo la firma guadagna sui sette milioni di euro netti, bonus inclusi.

Proprio il portoghese è un altro dei talenti del Diavolo finito nel mirino dei grandi club, che non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi del Milan. Sul giocatore si sarebbe rifatto sotto il Psg, chiamato a sostituire Kylian Mbappe.

Milan circondato: estate rovente

Si preannuncia, dunque, un’estate calda per i sostenitori del Diavolo. La proprietà sarà chiamata a dimostrare di essere davvero forte e di poter resistere alle offensive dei top team.

L’affare Sandro Tonali ha dimostrato che nessuno è incedibile difronte all’offerta giusta. Ma lo scorso anno è arrivato anche il rinnovo di Rafa Leao, a cifre importanti, sul quale in pochi avrebbero scommesso. Così si è alzata l’asticella di un club chiamato a tornare grande. Vendendo i giocatori migliori, però, sarebbe complicato farlo.