ML – Leao presenta ‘SMILE’: “Il mio futuro è al Milan. Europa League? Possiamo vincerla”

Rafael Leão ha parlato ai giornalista in occasione dell’evento di presentazione del suo libro ‘SMILE’. Dichiarazioni cruciali del top rossonero.

Giornata speciale oggi per Rafael Leão e tutti i suoi sostenitori. Il fuoriclasse portoghese del Milan ha presentato il suo libro autobiografico ‘SMILE’ presso un centro Mondadori di Milano. A margine dell’evento, Rafa ha parlato ai microfoni presenti, tra cui i nostri di MilanLive.it. Tanti i temi affrontati da Leao. Cruciale quello suo suo futuro. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Leao: “Pioli dopo l’Atalanta mi ha abbracciato”

Leao ha parlato dell’importanza di indossare la numero 10 al Milan: “Secondo me la 10 è una maglia diversa, una maglia che indossa chi fa qualcosa di diverso in campo. Io l’ho voluta indossare perché è stata una maglia importante per il Milan, e io mi sento un giocatore importante per il Milan”.

Il portoghese ha parlato del suo gol bellissimo contro l’Atalanta nell’ultima di campionato: “Si è stato uno dei miei gol più belli. Volevo farlo. A prescindere dai due dribbling, non segnavo da cinque mesi in Serie A e volevo farlo. Poi è stato bello a San Siro, contro l’Atalanta, e davanti ai nostri tifosi”.

Un accenno del portoghese sull’esultanza dopo il gol alla Dea: “Le critiche mi spingono come dico sempre. Certo, le critiche costruttive. Ma il calcio è così, a volte va bene altre male. Ma se la squadra va bene, va bene anche per me”.

Leao non si pone un obiettivo in termini di gol per la stagione in atto: “Non metto numeri. Io scendo in campo sempre per fare il massimo per aiutare la squadra. Certo, fare gol o assist è bello, ma non mi pongo numeri”.

Rafa non poteva non parlare di Ibra, tornato al Milan di recente da dirigente: “Ibra è un uomo in più a Milanello. Uno che conosce bene le nostre caratteristiche. Per me è importante e speciale la sua mentalità, che mi aiuta tanto”.

L’ex Sporting ha spiegato cosa gli ha detto Pioli dopo la prestazione contro l’Atalanta: “Pioli mi ha fatto i complimenti dopo la partita e mi ha dato un abbraccio. Lui mi stimola sempre perché conosce le mie qualità”.

Domanda decisiva sul suo futuro dopo i recenti accostamenti al PSG. Leao ha le idee chiarissime: “Il mio futuro lo vedo al Milan”.

Quale giocatore ha più sorpreso Leao in questa stagione? Risposta semplice del portoghese: “Theo Hernandez”.

Il Milan Primavera si è qualificato ai quarti di Youth League oggi. Leao ha così parlato dei giovani rossoneri: “Sono dei giovani forti, il futuro del Milan. Sono contento per la loro qualificazione e vorrei vederli più spesso in Prima Squadra. Il loro progetto è bello e vincente”.

Il Milan può vincere l’Europa League? Leao non ha dubbi: “Sì, possiamo arrivare fino in fondo. Per noi la cosa più importante è sempre la prossima partita. Solo così possiamo puntare in alto”.