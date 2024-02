Rinnovo Camarda, l’agente non tranquillizza i tifosi: “Dobbiamo valutare…”

Il procuratore del giovane attaccante rossonero ha risposto in merito al prolungamento contrattuale: arriverà l’accordo?

Il Milan sta investendo molto sul settore giovanile e tra i talenti più brillanti c’è sicuramente Francesco Camarda. Il centravanti classe 2008 è stato aggregato alla Primavera di Ignazio Abate e sta giocando da sotto età, visto che nel campionato ci sono colleghi più grandi di lui. Tuttavia, la differenza non si sente.

L’attaccante rossonero è già ben messo a livello fisico e con le sue qualità sa impensierire tutte le difese. In questa stagione ha segnato più di 10 gol (precisamente 12) finora, un bottino niente male per un giovanissimo ragazzo al primo anno con la Primavera. E con diverse partite ancora da giocare, i suoi numeri possono migliorare ulteriormente.

Milan, Riso parla del contratto di Camarda

Camarda compie 16 anni il 10 marzo e da tale data avrà la possibilità di firmare il suo primo contratto da professionista. Ovviamente, il Milan è in pressing per arrivare a un accordo per blindare il suo gioiello, già finito nel mirino di importanti società europee. C’è fiducia di poter arrivare a un’intesa totale, però serve ancora trattare con l’entourage del ragazzo.

Giuseppe Riso, agente di Camarda, ha rilasciato un’intervista a Forbes e ha parlato anche del futuro del promettente attaccante rossonero: “Come sempre accade con tutti i nostri assistiti, dovremo sederci e valutare attentamente quale sia la strada migliore da percorrere per lui“.

Il fondatore dell’agenzia GR Sports non si sbilancia su quello che succederà, fa intendere che la trattativa non è ancora in stato avanzato. Le parti dovranno dialogare per accordarsi. La speranza del Milan è quella di non avere troppi problemi per siglare un nuovo contratto per Camarda, che finora ha fatto sempre trapelare felicità nel vestire la maglia rossonera e nel far parte del progetto.

Ha anche avuto l’occasione di debuttare in Prima Squadra, segnale che la considerazione nei suoi confronti è elevatissima. Non ci sarebbe motivo di pensare a un clamoroso addio, anche se delle offerte particolarmente ricche dall’estero potrebbero tentare il ragazzo e il suo entourage. Ma questa è una fase della carriera ancora iniziale e mettere davanti i soldi non sarebbe la scelta migliore. Conta il progetto e certamente quello sarà il fattore principale.