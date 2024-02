Sorpresa Milan, colpo dalla Roma per 30 milioni: “Agente in sede”

Il Milan potrebbe regalarsi un nuovo giocatore, acquistandolo dalla Roma per 30 milioni di euro. Un affare che sorprende davvero tutti.

Si allunga la lista dei possibili attaccanti che potrebbero varcare i cancelli di Milanello per vestire la maglia del Milan. Non è certo un segreto che il Diavolo in estate si regalerà un centravanti capace di garantire gol per il presente e per il futuro.

I nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono davvero parecchi e l’ultima idea porterebbe addirittura nella Capitale: “Stiamo illustrando quello che si dice. C’è una voce, che dice che l’agente di Abraham sarebbe stato in sede a parlare con i dirigenti del Milan. Costo del cartellino, 30 milioni di euro. E’ reduce da un infortunio, per il quale serve del tempo anche dopo che sei guarito, ma la bravura del giocatore non si discute e conosce già la Serie A“. Parole queste di Carlo Pellegatti al proprio canale YouTube.

Il nome di Abraham, amico di Fikayo Tomori, non è certo nuovo, ma un investimento così importante per un calciatore, finito sotto i ferri, che non è ancora tornato a giocare, potrebbe davvero essere troppo rischio. Il Milan non può permettersi di sbagliare e l’acquisto di un centravanti pronto fin da subito deve essere una priorità.

Milan, il punto sull’attacco

Il Milan, d’altronde, deve fare i conti con il futuro incerto di Luka Jovic e Olivier Giroud. Entrambi hanno contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non si è ancora deciso il loro destino. Il serbo vorrebbe rimanere, ma sarebbe comunque l’attaccante di scorta del Diavolo.

Il francese, invece, è difronte ad un bivio: da parte la permanenza a Milano, dall’altra gli Stati Uniti. Si tratta chiaramente di una scelta di vita importante e non sarà solo il numero nove a decidere. Il Milan così si sta guardando attorno e i nomi sul taccuino sono davvero parecchi. Nell’ultimo periodo, il profilo che ha superato tutti nelle preferenze è certamente Joshua Zirkzee, che tanto bene sta facendo con la maglia del Bologna. In estate lascerà i rossoblu, ma sulle sue tracce ci sono anche i club inglesi oltre che il Bayern Monaco. Altri nomi sono quelli di Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille e Sesko del Lipsia.